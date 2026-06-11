Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś 7 ustaw i zawetował 3. W tej drugiej grupie są m.in. przepisy, które miały uregulować rynek kryptoaktywów. To już trzecie weto w tej sprawie.
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Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie - podkreślił prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do kryptowalut. Według niego przyjęty przez Sejm tekst ustawy jest niemal identyczny z wcześniej dwukrotnie zawetowanym projektem.
Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona - zapewnił następca Andrzeja Dudy.
Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
Prezydent Nawrocki zawetował również ustawę dotyczącą leczenia HIV oraz funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Jak tłumaczył, nie kwestionuje rozwiązań poprawiających dostęp do terapii osób żyjących z HIV, dlatego skierował do Sejmu własny projekt obejmujący te przepisy.
Powodem weta w tej sprawie były regulacje przedłużające wyjątkowe zasady dotyczące wymogów językowych dla medyków spoza Unii Europejskiej. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów - powiedział. Dodał, że "każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie mógł skutecznie i bez przeszkód porozumieć się ze swoim lekarzem", ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo zdrowotne i jakość leczenia.
Trzecia zawetowana przez prezydenta ustawa dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że znalazło "tylną furtkę" na obejście własnych reguł - powiedział Nawrocki.
Z jednej strony ustawa zawierała dobre rozwiązanie, czyli likwidację mechanizmu pozwalającego urzędnikom zawieszać bieg przedawnienia jakiegoś zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania przed upływem 5 lat. Niestety, jednocześnie wprowadza ona instrument, który daje służbom uprawnienie w dowolnym momencie, już bez przedawnienia, do dochodzenia roszczeń podatkowych za wiele lat wstecz. Podatnicy w efekcie straciliby prawo przedawnienia roszczenia, a urzędnicy nie musieliby już w żaden sposób trzymać się jego pięcioletniego terminu, mogąc dochodzić roszczeń w dowolnym momencie, tylko w innym trybie - tłumaczył prezydent.
Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki podpisał dziś 7 ustaw. Dotyczą one m.in. kuratorów sądowych, mniejszości narodowych i etnicznych, rozwoju usług e-zdrowia oraz podatków i darowizn.