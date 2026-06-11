Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś 7 ustaw i zawetował 3. W tej drugiej grupie są m.in. przepisy, które miały uregulować rynek kryptoaktywów. To już trzecie weto w tej sprawie.

Prezydent Karol Nawrocki / /Łukasz Gągulski / PAP

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Trzecie weto ws. kryptoaktywów

Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie - podkreślił prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do kryptowalut. Według niego przyjęty przez Sejm tekst ustawy jest niemal identyczny z wcześniej dwukrotnie zawetowanym projektem.



Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona - zapewnił następca Andrzeja Dudy.

Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.



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Nawrocki o "budzących poważne wątpliwości" przepisach ws. lekarzy

Prezydent Nawrocki zawetował również ustawę dotyczącą leczenia HIV oraz funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Jak tłumaczył, nie kwestionuje rozwiązań poprawiających dostęp do terapii osób żyjących z HIV, dlatego skierował do Sejmu własny projekt obejmujący te przepisy.

Powodem weta w tej sprawie były regulacje przedłużające wyjątkowe zasady dotyczące wymogów językowych dla medyków spoza Unii Europejskiej. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów - powiedział. Dodał, że "każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie mógł skutecznie i bez przeszkód porozumieć się ze swoim lekarzem", ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo zdrowotne i jakość leczenia.

Trzecia zawetowana przez prezydenta ustawa dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że znalazło "tylną furtkę" na obejście własnych reguł - powiedział Nawrocki.



Z jednej strony ustawa zawierała dobre rozwiązanie, czyli likwidację mechanizmu pozwalającego urzędnikom zawieszać bieg przedawnienia jakiegoś zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania przed upływem 5 lat. Niestety, jednocześnie wprowadza ona instrument, który daje służbom uprawnienie w dowolnym momencie, już bez przedawnienia, do dochodzenia roszczeń podatkowych za wiele lat wstecz. Podatnicy w efekcie straciliby prawo przedawnienia roszczenia, a urzędnicy nie musieliby już w żaden sposób trzymać się jego pięcioletniego terminu, mogąc dochodzić roszczeń w dowolnym momencie, tylko w innym trybie - tłumaczył prezydent.

Czego dotyczą ustawy podpisane przez prezydenta Nawrockiego?

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki podpisał dziś 7 ustaw. Dotyczą one m.in. kuratorów sądowych, mniejszości narodowych i etnicznych, rozwoju usług e-zdrowia oraz podatków i darowizn.