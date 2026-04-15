Przed tysiącami uczniów w całej Polsce jeden z najważniejszych sprawdzianów w dotychczasowej edukacji. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można "oblać", to właśnie od jego wyników zależy przepustka do wymarzonego liceum czy technikum. Sprawdziliśmy harmonogram, zasady panujące na sali oraz to, jak przeliczyć procenty na cenne punkty rekrutacyjne.

W jakich dniach odbędzie się egzamin ósmoklasisty?

Jakie zasady obowiązują na sali i co można ze sobą zabrać?

W jaki sposób wyniki egzaminu ósmoklasisty wpływają na rekrutację do szkół średnich?

Egzamin ósmoklasisty to standardowy element kończący szkołę podstawową. Jest obowiązkowy - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. W tym roku sesja główna odbędzie się w maju, a uczniowie tradycyjnie zmierzą się z trzema przedmiotami: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym .

Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

W 2026 roku terminy egzaminów zostały wyznaczone na połowę maja. Wszystkie testy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9:00:

11 maja (poniedziałek): język polski - czas trwania: 150 minut ,

język polski - czas trwania: , 12 maja (wtorek): matematyka - czas trwania: 125 minut ,

matematyka - czas trwania: , 13 maja (środa): język obcy nowożytny - czas trwania: 110 minut.

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli pojawić się w maju, przewidziano termin dodatkowy: od 8 do 10 czerwca 2026 r. Wyniki obu terminów zostaną ogłoszone w tym samym czasie - 3 lipca 2026 r.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Co można wnieść na salę?

Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są restrykcyjne. Na stoliku ucznia mogą znaleźć się tylko niezbędne przybory:

długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (warto mieć dwa zapasowe),

(warto mieć dwa zapasowe), linijka - dopuszczalna wyłącznie na egzaminie z matematyki,

- dopuszczalna wyłącznie na egzaminie z matematyki, legitymacja szkolna - niezbędna do potwierdzenia tożsamości.

Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wniesienie ich grozi unieważnieniem egzaminu dla danego ucznia. Można mieć przy sobie małą butelkę wody, ale musi ona stać na podłodze przy nodze stolika, by uniknąć zalania arkusza.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Na co uważać?

Oprócz wiedzy merytorycznej, kluczowe jest przestrzeganie zasad technicznych. Na co zwrócić szczególną uwagę?

kodowanie: każdy uczeń musi samodzielnie zakodować swój arkusz (naklejki z numerem PESEL); błąd w tym miejscu może utrudnić identyfikację pracy,

każdy uczeń musi samodzielnie zakodować swój arkusz (naklejki z numerem PESEL); błąd w tym miejscu może utrudnić identyfikację pracy, przenoszenie odpowiedzi: w przypadku zadań zamkniętych, odpowiedzi zaznaczone w arkuszu muszą zostać przeniesione na specjalną kartę odpowiedzi; egzaminatorzy sprawdzają tylko to, co znajdzie się na karcie,

w przypadku zadań zamkniętych, odpowiedzi zaznaczone w arkuszu muszą zostać przeniesione na specjalną kartę odpowiedzi; egzaminatorzy sprawdzają tylko to, co znajdzie się na karcie, czytelność: w zadaniach otwartych (np. wypracowaniu z języka polskiego) niezwykle ważna jest czytelność pisma; jeśli egzaminator nie będzie w stanie odczytać słowa, może ono zostać uznane za błąd.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Rekrutacja do szkół średnich

Wynik egzaminu ósmoklasisty to połowa sukcesu w walce o miejsce w szkole średniej. W procesie rekrutacji można zdobyć maksymalnie 200 punktów: 100 pkt za oceny i osiągnięcia na świadectwie oraz 100 pkt za wyniki egzaminów.

Punkty z egzaminu przelicza się według następującego wzoru:

język polski: wynik procentowy razy 0,35 (maks. 35 pkt),

wynik procentowy razy 0,35 (maks. 35 pkt), matematyka: wynik procentowy razy 0,35 (maks. 35 pkt),

wynik procentowy razy 0,35 (maks. 35 pkt), język obcy nowożytny: wynik procentowy razy 0,30 (maks. 30 pkt).

Przykład: jeśli uczeń uzyska 80 proc. z matematyki, otrzyma za ten przedmiot 28 punktów rekrutacyjnych (80 x 0,35). Każdy procent jest więc na wagę złota, zwłaszcza w najbardziej obleganych liceach, gdzie o przyjęciu decydują pojedyncze punkty.

Podsumowując, egzamin ósmoklasisty to maraton, który wymaga nie tylko wiedzy, ale i odporności na stres. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie, znajomość procedur i... dobry sen przed każdą z trzech części. Wyniki z lipca będą dla wielu nastolatków pierwszym poważnym biletem w dorosłość.