Egzamin maturalny w 2026 roku przynosi szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na sposób przygotowań, jak i sam przebieg egzaminów. Nowa lista lektur, elastyczne zasady oceniania ortografii oraz zmodyfikowane zadania z języków obcych - to tylko część z nowości, które warto znać, by skutecznie zaplanować naukę i uniknąć niepotrzebnego stresu. Sprawdź, co czeka maturzystów w 2026 roku i jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Matura 2026 w nowej odsłonie / Shutterstock

Zmiany w liście lektur i zasadach egzaminu z języka polskiego.

Nowe typy zadań na egzaminie z języków obcych, w tym wprowadzenie języka ukraińskiego.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat matury 2026? Przeczytaj w artykule.

Obowiązkowe przedmioty na maturze 2026

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego w 2026 roku musi zdać cztery kluczowe egzaminy:

Język polski - egzamin pisemny i ustny,

Matematyka - egzamin pisemny,

Język obcy nowożytny - egzamin pisemny i ustny (do wyboru m.in. angielski, niemiecki, francuski, a od 2026 roku także ukraiński),

Przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym - do wyboru przez ucznia.

Ważna informacja: nadal nie obowiązuje próg 30 proc. z przedmiotu dodatkowego. Wystarczy samo przystąpienie do egzaminu, co z pewnością odciąży wielu maturzystów.

Język polski - mniej lektur, więcej swobody

W 2026 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza istotne zmiany w egzaminie z języka polskiego:

Skrócona lista lektur obowiązkowych - uczniowie mogą odwoływać się do dowolnej pozycji z listy, bez narzuconego tytułu w wypracowaniu,

Więcej pytań jawnych - liczba pytań jawnych do egzaminu ustnego wzrosła do 76 (w 2025 roku było ich 68),

Część pisemna - trwa 240 minut i obejmuje test oraz wypracowanie na minimum 300 słów.

Zmiany te mają na celu zwiększenie elastyczności w przygotowaniach i umożliwienie uczniom lepszego zaprezentowania swoich umiejętności.

Języki obce - nowe typy zadań i język ukraiński

Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w 2026 roku będzie różnił się od poprzednich edycji:

Więcej zadań otwartych - pojawią się m.in. e-maile, wpisy na blogu oraz na forum (100-150 słów), zamiast prostych pytań "prawda/fałsz",

Część ustna - bez zmian, maturzysta rozmawia z egzaminatorem, opisuje ilustrację i wygłasza krótką wypowiedź,

Nowość - do języków maturalnych dołącza język ukraiński.

Ortografia - elastyczne ocenianie w okresie przejściowym

W latach 2026-2030 egzaminatorzy będą akceptować zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady ortografii. To ułatwienie wynika z decyzji Rady Języka Polskiego, która wprowadza uproszczenia i likwiduje niektóre wyjątki w pisowni. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2026 roku .

Harmonogram matury 2026 - kluczowe daty

4-21 maja 2026 - egzaminy pisemne (m.in. język polski, matematyka, języki obce, przedmioty dodatkowe),

7-30 maja 2026 - egzaminy ustne,

1-16 czerwca 2026 - sesja dodatkowa dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminów w maju,

Sierpień 2026 - poprawki.

Szczegółowy harmonogram godzinowy dla każdego przedmiotu dostępny będzie w szkołach oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak skutecznie przygotować się do matury 2026?