Egzamin maturalny w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy egzamin – z języka polskiego na poziomie podstawowym – odbędzie się tuż po majówce. Sprawdź, jakie są wymagania, co można zabrać na salę oraz najważniejsze terminy, które musi znać każdy maturzysta. Przypominamy, że jak każdego roku na www.rmf24.pl tuż po zakończeniu egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym opublikujemy arkusze CKE, a także propozycje rozwiązań, przygotowane przez naszych ekspertów.

Matura 2026 już po majówce, egzaminy pisemne startują 4 maja.

Z poniższego artykułu dowiesz się, ile punktów jest wymaganych do zdania matury.

Prezentujemy harmonogram egzaminów maturalnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz egzaminów ustnych.

Warto także dobrze poznać zasady, by uniknąć stresu i być w pełni przygotowanym formalnie i merytorycznie.

Matura 2026: Ile trzeba zdobyć punktów, że zdać egzamin maturalny?

Egzamin maturalny to jeden z najważniejszych testów w życiu każdego ucznia kończącego szkołę średnią. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należy spełnić określone warunki.

W przypadku egzaminów na poziomie podstawowym, czyli z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego, obowiązuje minimalny próg 30 procent punktów możliwych do zdobycia. Dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych. Przekroczenie tego progu oznacza pozytywny wynik i możliwość ubiegania się o miejsce na studiach wyższych.

Warto podkreślić, że egzaminy na poziomie rozszerzonym nie mają ustalonego minimalnego progu punktowego. Uczniowie mogą przystąpić do dowolnej liczby takich egzaminów - są one wymagane głównie przez uczelnie w procesie rekrutacyjnym, ale nie są konieczne do zdania matury jako takiej.

Matura 2026: Terminy egzaminów maturalnych

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się tradycyjnie w maju. Poniżej przedstawiamy kluczowe daty, które każdy maturzysta powinien mieć zapisane w swoim kalendarzu:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny, do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski

W następnych dniach oraz w kolejnych tygodniach odbywać się będą egzaminy ustne oraz rozszerzone, zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminy ustne:

Od 7 do 30 maja - zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkół.

Egzaminy rozszerzone:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 - język angielski / godz. 14:00 - historia muzyki,

8 maja (piątek), godz. 9:00 - biologia / godz. 14:00 - filozofia,

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - matematyka / godz. 14:00 - język rosyjski,

12 maja (wtorek), godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie / godz. 14:00 - język niemiecki,

13 maja (środa), godz. 9:00 - chemia / godz. 14:00 - historia sztuki,

14 maja (czwartek), godz. 9:00 - informatyka / godz. 14:00 - język ukraiński,

15 maja (piątek), godz. 9:00 - geografia / godz. 14:00 - język mniejszości narodowych,

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - historia / godz. 14:00 - język francuski,

19 maja (wtorek), godz. 9:00 - fizyka / godz. 14:00 - język hiszpański,

20 maja (środa), godz. 9:00 - język polski / godz. 14:00 - język włoski,

21 maja (czwartek) - przedmioty w języku obcym.

Matura 2026: Co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Przepisy dotyczące tego, co wolno zabrać na egzamin, są bardzo restrykcyjne. Najważniejsza zasada brzmi: na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, smartwatche, słuchawki czy inne sprzęty umożliwiające komunikację lub dostęp do danych. Za złamanie tej zasady grozi unieważnienie egzaminu.

Do sali egzaminacyjnej każdy maturzysta musi zabrać ze sobą dokument tożsamości - może to być dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

Obowiązkowe są także co najmniej dwa czarne długopisy, zgodne z wytycznymi CKE. W 2026 roku wszystkie rysunki, wykresy i schematy muszą być wykonane długopisem, a użycie ołówka jest niedozwolone.

Matura 2026: Lista dozwolonych przyborów na maturę 2026

Każdy przedmiot ma własny zestaw dozwolonych przyborów, określony w oficjalnym komunikacie CKE. Część z nich zapewnia szkoła, a inne można przynieść samodzielnie. Oto szczegółowa lista:

Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

Biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne

Chemia: linijka, kalkulator naukowy, wzory i stałe fizykochemiczne

Fizyka: linijka, kalkulator naukowy, wzory i stałe fizykochemiczne

Geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa (opcjonalnie)

Historia, historia sztuki: lupa (opcjonalnie)

Przedmioty językowe: słowniki (zapewnia szkoła)

Historia muzyki: odtwarzacz płyt CD wraz z bateriami i słuchawkami (zapewnia szkoła)

Warto pamiętać, że szkoła odpowiada za dostarczenie słowników do egzaminów językowych oraz sprzętu audio do egzaminu z historii muzyki.

Matura 2026: O czym jeszcze warto pamiętać?

Przygotowania do matury warto rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem. Znajomość zasad egzaminacyjnych, terminów oraz dozwolonych przyborów pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu w dniu egzaminu. Warto regularnie sprawdzać komunikaty publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i śledzić zmiany w regulaminie.

Egzamin maturalny to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także organizacji i przestrzegania zasad. Odpowiednie przygotowanie formalne jest równie ważne, jak nauka do egzaminu.