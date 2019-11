Premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. Zaapelował m.in. o zmiany w Konstytucji. "Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli" - przekonywał. Po godzinie 13 rozpoczęła się debata nad expose Morawieckiego. Najważniejsze informacje, opinie i komentarze zbieramy dla Was w relacji minuta po minucie.

15:24

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji zaczął swoje wystąpienie od tego, czego nie usłyszał w expose. Nie usłyszałem, gdzie są miliony samochodów elektrycznych. Nie usłyszałem również głupot o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - mówił.



15:21

Zamiast zapobiegać nierównościom, generujecie jedne i pogłębiacie istniejące. Zamiast dbać o stabilny rozwój państwa - dbacie wyłącznie o rozwój swoich koleżanek i kolegów w spółkach Skarbu Państwa - mówiła Barbara Nowacka. Zamiast budować mieszkania, budujecie wyłącznie programy mieszkaniowe. Zamiast rozwijać służbę zdrowia - zamykacie szpitale. Zamiast zwalczyć przemoc wobec kobiet, walczycie z wymyślonym przez was potworem gender - wyliczała.

15:17



Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska na początku swojego wystąpienia zauwazyła, że debaty nie słucha już premier Morawiecki, który opuścił salę plenarną Sejmu. Swoista arogancja - oceniła. Można by pomyśleć, że mamy premiera wizjonera i marzyciela, a przecież doskonale wiemy, że mamy cynika - dodała.

15:10



Podzielam wiarę premiera w polską przedsiębiorczość. Poważnie odbieram deklarację premiera, że wspieranie przedsiębiorców jest obowiązkiem państwa oraz że Polska ma oprzeć się na nowoczesnej gospodarce, konkurującej innowacjami, a nie tanią siłą roboczą. Cieszy, że premier nie krytykował poprzednich rządów, ale zaproponował porozumienie wszystkich sił politycznych dla budowy Polski. Przyjmujemy zaproszenie premiera do współpracy na rzecz wspólnego dobra jakim jest Polska i jej gospodarka - tak expose Mateusza Morawieckiego skomentował Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Na wszystkie, wymienione w exposé, wielkie inwestycje nas po prostu nie stać. Rząd będzie musiał z części zrezygnować - zauważył w oświadczeniu rozesłanym do mediów.





15:00



Jako kolejny głos zabrał Grzegorz Braun z Konfederacji. Jesteście grupą rekonstrukcji historycznej sanacji - mówił. Odniósł się też do kandydatury Tadeusza Kościńskiego na ministra finansów, którą uznał za anonimową i obraźliwą dla Sejmu.

14:57



Liczyłem na to, że pan przedstawi raport o stanie państwa - stwierdził Borys Budka, zwracając się do premiera Morawieckiego. Prześlizgnął się pan przez wszystkie ważne dla Polaków tematy - zauważył.





14:54



Wiarygodność mogliście zbudować przez 4 lata. Milion samochodów elektrycznych, 100 tysięcy mieszkań - to są symbole waszej niewiarygodności - mówił Borys Budka.

14:52

Pana rząd stał się symbolem utraty marzeń dziesiątek tysięcy polskich dzieci, które (...) muszą w podwójnych rocznikach siedzieć do późna w szkole - mówił Budka do Morawieckiego. Jak ocenił, za likwidacją gimnazjów nie przemawiały żadne racjonalne argumenty.

14:50



Czy symbolem równości wobec prawa ma być sprawa "dwóch wież"? - pytał Budka. Czy o taką normalność panu chodzi? - dodał.

14:48



Budka do Morawieckiego: Należy się zastanowić, czy w normalnym kraju do rangi symboli mogą urastać rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 4 lata. Czy symbolem nowych elit (...) ma być pan prezes Banaś? Czy symbolem reform ma być deforma wymiaru sprawiedliwości i deforma oświaty?

14:46



Spodziewałem się wystąpienia poważnego kandydata na premiera. Miałem wrażenie, że tu na tej mównicy stanął spiker telewizji publicznej, który żyje w całkowicie odmiennej rzeczywistości - stwierdził Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Pan premier chyba pomylił izby albo światy, w których żyjemy - dodał.

14:37





Kolejnym politykiem, który zabrał głos, jest Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to rząd kontynuacji i to dobrze, że jest to rząd kontynuacji - mówił. Polacy chcą, żeby pozytywne, dobrze rzeczy dla naszego narodu były kontynuowane - dodał.

Polacy w swojej ogromnej masie nie chcieli państwa teoretycznego, odrzucali państwo z tektury - stwierdził polityk PiS.





14:35



Zamiast wielowektorowej polityki zagranicznej proponujecie jednostronne uzależnienie od USA - mówił Robert Winnicki do PiS.

14:33

PiS zajmuje dzisiaj miejsce Platformy Obywatelskiej, bo PO boksuje przy lewej flance, wyrywając sobie z lewicą tęczowego sierpa i młota - mówił Robert Winnicki. Rząd PiS-u jest kolejnym już rządem kapitulacji wobec rewolucji obyczajowej, tęczowej, lewackiej rewolucji - dodał.

14:30



Jako kolejny głos zabrał Robert Winnicki z Konfederacji. Już nawet PiS i PSL mówią naszym językiem - to dobrze - ocenił.

14:27



Pan premier i wasz rząd dostaliście dużo głosów na wsi. I co zrobiliście? Wyzyskaliście, oszukaliście i odrzuciliście po raz kolejny. 30 sekund było o rolnictwie w expose - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

14:24

Jak nie będzie demokracji bezpośredniej, to prędzej czy później w Polsce będą żółte kamizelki - ocenił Kosiniak-Kamysz.

14:22

Proszę przyjąć naszą deklarację wsparcia i współpracy na temat podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówił Kosiniak-Kamysz zwracając się do premiera.

14:18



To jest bezczelność mówienie o zrównoważonym budżecie, jak na 14 miliardów złotych są zadłużone szpitale w Polsce - mówił Kosiniak-Kamysz.

14:16

Kosiniak-Kamysz do lewicy: Nigdy nie powiem, że jesteście nic nie warci

14:15



Państwo dobrobytu dla przedsiębiorców za dnia, a pod osłoną nocy sięganie do kieszeni. Obłuda do kwadratu - mówił Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do planowanego na dziś głosowania ws. tzw. 30-krotności składki ZUS.

14:13



Nie ma zgody na dojenie państwa, nie ma zgody na uwłaszczenie się na majątku państwowym, na naszej historii, tradycji, wartościach - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli - dodał.

14:11



Kolejny polityk, który zabrał głos w debacie to lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Expose premiera RP to nie żart, to nie jest koncert życzeń, to powinna być poważna sprawa - mówił. Pan premier w swoim stylu przedstawił koncert życzeń - wszystkiego najlepszego dla wszystkich - ocenił.

14:06

Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie - Polska nie jest własnością PiS-u, Polska nie jest własnością prawicowych fanatyków, a ta duszna atmosfera, którą wasze rządy roztoczyły nad krajem, ona się kończy - mówił Adrian Zandberg.

14:02



Polska dalej jest montownią Europy i dalej jest kopalnią taniej siły roboczej - mówił Zandberg.

13:57



Dzisiaj w nocy mamy głosować ustawę, która okradnie fundusz dla osób z niepełnosprawnościami - mówił Zandberg. Dlaczego? Bo pan chce na siłę równoważyć budżet - ocenił. Za tę księgową sztuczkę każe pan zapłacić niepełnosprawnym dzieciakom - dodał lider Lewicy Razem.

13:54

Nie dotrzymaliście słowa ws. reprywatyzacji. Miała być ustawa, która zatrzyma ten proceder. Były założenia do ustawy - dobre założenia. Lokatorzy na nią liczyli, a wy ich po prostu zawiedliście - mówił Zandberg.

13:53



Mieszkanie plus to kompromitacja waszego rządu. Przez 4 lata zbudowaliście 900 mieszkań - mówił Zandberg do Morawieckiego. Mydliliście ludziom oczy przez lata, że da się wybudować mieszkania bez pieniędzy z budżetu państwa, że to załatwi jakaś magiczna sztuczka, deweloperzy. Efekt jest taki, że mieszkań nie ma - dodał.

13:50



Mówił pan dużo o dialogu społecznym dzisiaj - dialog z pracownikami praktycznie nie działa - mówił Zandberg. Traktowaliście związki zawodowe bardzo często nie jak przyjaciela, tylko jak wroga - dodał.

13:48



Nowoczesne państwo dobrobytu szanuje pracowników, szanuje związki zawodowe i dialog społeczny - mówił Zandberg. Polska tak nie wygląda po 4 latach pańskich rządów - ocenił. Polska nie jest po 4 latach pana rządu państwem dobrobytu - dodał.

13:42



Po Grzegorzu Schetynie głos zabrał Adrian Zandberg. Przysłuchiwałem się uważnie wystąpieniu pana premiera Morawieckiego. Usłyszałem parę słów ładnych, parę słów pięknych, a nawet kilka słów słusznych, z którymi się zgadzam - zauważył.

13:42



Pan musi powiedzieć, czy otrzymał pan od dyrektorów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej notę ostrzegającą przed Marianem Banasiem i mafią paliwową, która jest w Ministerstwie Finansów i w KAS. Dlaczego pan o tym nie mówi? - to jedno z pytań, które Grzegorz Schetyna zadał Mateuszowi Morawieckiemu.

13:39

Nie można panu odmówić wyobraźni, czasami bujnej - mówił Schetyna do Morawieckiego. Nie można opierać polityki na dyrdymałach, które pan opowiada - dodał. Trzeba mówić o konkretach, państwo nie jest bytem wirtualnym - podkreślił lider PO.

13:36



Z kłamstwa uczyniliście podstawowe narzędzie polityki - mówił do PiS Schetyna. Niszczycie ludzi fałszywymi oskarżeniami, sami wypieracie się winy nawet, kiedy są świadkowie, zdjęcia, dokumenty - dodał.





13:35

Jak można mówić o budowaniu pozycji międzynarodowej, jeżeli jesteśmy świadkami tego, co robi polska polityka zagraniczna - mówił Schetyna. Mówicie o pieniądzach europejskich, o tym, że się otwieracie na UE, ale już wiadomo, że 20 proc. budżetu unijnego będzie mniej. 100 mld zł już straciliście - dodał.

13:30



Jako drugi głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna. Nie wiadomo, do którego expose się odnieść - ironizował. Drugie expose. Widocznie trzeba było poprawić, bo nie zostało powiedziane tak, jak oczekuje prezes - dodał. Faktycznym twórcą tego rządu jest prezes Kaczyński - ocenił.

13:26



Oświata - tu trzeba odeprzeć groźną, zewnętrzną, wrogą socjalizację - mówił Jarosław Kaczyński. Tej socjalizacji się trzeba przeciwstawić bardzo zdecydowanie i całkowicie jednoznacznie - dodał.





13:23



Jeżeli 98 proc. Polaków czuje się dobrze w swoim miejscu zamieszkania to trzeba pamiętać jeszcze o tych 2 proc. - ocenił Jarosław Kaczyński.

13:18

Centralną wartością i podstawą organizacji naszego społeczeństwa , pewnego rodzaju fundamentem (...) jest polska rodzina. Rodzina rozumiana tradycyjnie - mówił lider PiS-u Jarosław Kaczyński. W żadnym wypadku nie można przyjąć, o czym mówił premier, że marginalne zjawiska mają stanowić normę - oświadczył.

13:15

Trzeba uświadomić sobie, że siłą napędzającą wszelkie zmiany, siłą, która prowadzi do sukcesów, są ideały. Pustka aksjologiczna to zniszczenie, to sytuacja, która nie sprzyja niczemu dobremu - mówił Jarosław Kaczyński. W tym wypadku chodzi o ideały polskie, a wśród tych ideałów na pierwszym miejscu z całą pewnością jest wolność - dodał. Jest i inna wartość, o której nie można zapominać. Tą wartością jest zaufanie. Bardzo często bierze się ze spełnionych obietnic. Prawo i Sprawiedliwość swoje obietnice spełniło - tłumaczył.

13:07

Rozpoczęła się debata nad expose premiera. Głos zabrał lider PiS-u Jarosław Kaczyński.



Wysłuchaliśmy wystąpienia długiego, pełnego faktów, liczb, lapidarnych sformułowań, różnych wątków, ale jednocześnie wystąpienia, które przedstawia spójną koncepcję naszej przyszłości - mówił Kaczyński. Przed Polską otworzyło się okno możliwości uzyskania tego, co naszemu narodowi się należy - dodał.

13:06

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP przyznał, że w exposé premier go niczym nie zaskoczył. Mówił wiele o normalności, zapomniał powiedzieć, że normalność w Polsce skończyła się w roku 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy - stwierdził.



Gdzie obietnice i realizacja lepszych płac dla nauczycieli, gdzie słowa o normalności dla pielęgniarek, gdzie informacje o tym, że mamy w Polsce niespełnione nadzieje dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, jak ratować polskie szpitale, a nie tylko je remontować - tego wszystkiego zabrakło - powiedział polityk.

13:02

Były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czego zabrakło mu w expose Morawieckiego, odpowiedział, że "nie było poważnego rozliczenia poprzedniej kadencji". I omówienia kilku programów, które były bardzo forsowane; chciałbym, jako obywatel, dowiedzieć się, co się z nimi dzieje np. milion samochodów elektrycznych, albo program Mieszkanie Plus - stwierdził. Nie było praktycznie odniesienia do polityki międzynarodowej, bo skoncentrowanie się tylko na jednym sojuszniku, jakim są Stany Zjednoczone, to jest obraz dalece niepełny - ocenił. Premier dzisiaj wybrał to, co jest mu wygodne, natomiast nie dotknął rzeczy albo kontrowersyjnych, albo takich, gdzie zaległości w ich realizacji są poważne - dodał Miller.

12:56

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła uwagę, że słowo "normalność" padało w expose premiera Morawieckiego "chyba kilkadziesiąt razy".



Tylko jaka jest definicja normalności? Bo to słowo piękne, ale dla każdego może znaczyć coś innego. Czy normalność to jest kraj, w którym ludzie są szanowani, mają prawa do swojej wolności, kiedy mogą żyć po swojemu, kiedy stosuje się konstytucję, czy też normalność, to jest to, że chce się wszystkich dopasować do swojego modelu, który się sobie wymyśliło? - pytała.





Podkreśliła, że dla niej najbardziej niepokojący był "wątek o rodzinie", i powtórzyła, że - jej zdaniem - "znowu poza nawiasem takiego modelu, który będzie według premiera promowało nasze państwo, są kobiety samotnie wychowujące dzieci, niepełne rodziny, czy osoby świetnie wychowujące dzieci i świetnie funkcjonujące w tzw. związkach partnerskich, (...) które pracują dla Polski, płacą podatki, są patriotami". Według niej, tacy obywatele też powinni być uwzględnieni w expose, tymczasem - jak przekonywała - "model rodziny przedstawiony przez premiera był bardzo konkretny, zero-jedynkowy".

12:12

Cieszę się, że premier zaakcentował w expose rzeczy istotne z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem; to podniesienie tego pojęcia na zupełnie inny poziom - mówił w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

11:37

Możemy być najsilniejszy pokoleniem, jakie miała Polska, możemy być pokoleniem, które zobaczy Polskę wielką i wolną, jak w marzeniach naszych ojców - mówił Morawiecki. Wszyscy niesiemy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Polska jest w tym miejscu, w którym zostawili ją nasi przodkowie i zajdzie tam, gdzie zaniosą ją nasze wysiłki - tłumaczył. Nadeszła chwila rozstrzygnięć. Wielkość to kwestia wyboru - dodał.



Idziemy ku nowemu i niech Bóg nad naszą drogą czuwa - zakończył Morawiecki.

11:33



Wielki przyjaciel Polski i jeden z największych przywódców świata powiedział: Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest w centrum cywilizacji europejskiej i walnie przyczyniła się do rozwoju tej cywilizacji - mówił Morawiecki. Mamy wielką szansę (...) łączyć zachód ze wschodem, północ z południem Europy, najlepsze cechy europejskiego dziedzictwa, europejskie wartości mogą znaleźć swoją przyszłość. To łączenie to jest nasz cel - dodał.

11:31



Bierzemy odpowiedzialność za Polskę, ale jesteśmy również gotowi na to, by wziąć współodpowiedzialność za nasz region, za Europę Środkową i za Unię Europejską - zadeklarował Mateusz Morawiecki. Mamy nasz plan dla Unii - plan, który można wyrazić w kilku prostych punktach - dodał.

Chcemy zmniejszać centralizację i biurokrację brukselską. Chcemy przywrócić solidarność i subsydiarność - powiedział Morawiecki. Będziemy dążyć do sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego. Wielkie międzynarodowe korporacje przez lata unikały płacenia podatków. Różnymi sztuczkami księgowymi wyprowadzały zyski. To nie jest normalne - wskazał Morawiecki. Przekonywał, że największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. Zmieniliśmy to częściowo w Polsce, będziemy zmieniać w Europie - zapowiedział.

Szef rządu przypomniał, że kilak lat temu Polska zaczęła głośno mówić, że trzeba skończyć z rajami podatkowymi, że trzeba walczyć z mafiami VAT. Dziś powtarza to cała Europa, korzysta z naszych doświadczeń. (...) Raje podatkowe muszą zniknąć, muszą zostać zamknięte. To przecież żadne raje, to zmora dla zwykłych ludzi, dla rodzin i państw - mówił szef rządu.

Nie będziemy zgadzać się na dyskryminację polskich przedsiębiorców. Chcemy dokończyć budowę wspólnego rynku. Przez ostatnie 15 lat polscy przedsiębiorcy przebojem zdobywali rynki unijne. Czas doprowadzić do tego, by różne trudności zniknęły. I o to będziemy w Brukseli ze wszystkich sił walczyć - powiedział Morawiecki.

Kolejnym punktem planu jest walka o traktatową swobodę świadczenia usług. Jak mówił premier, chodzi o walkę z takimi absurdami, "jak konieczność powrotu 200 tys. polskich tirów, polskich ciężarówek do bazy, zatruwając środowisko, tylko po to, aby zimniejszych konkurencyjność ciężko pracujących polskich kierowców i polskich przedsiębiorców".

Po piąte - ambitny budżet Unii Europejskiej z nowymi dochodami własnymi, z rozbudowaną polityką rolną i budową infrastruktury drogowej, kolejowej czy ochroną środowiska - powiedział premier.

Szósty element planu dotyczy partnerstwa zachodniego, gdzie "będziemy bronić sojuszu Europy i Stanów Zjednoczonych". Tak jak Unia Europejska jest gwarantem kontynentalnego porządku, tak NATO dba o porządek globalny. Polska jest i musi pozostać integralną częścią obydwu tych organizmów - powiedział Morawiecki.





11:30



Premier powiedział, że NATO jest najpotężniejszym sojuszem militarnym w dziejach świata. Głosy niektórych przywódców kwestionujące art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego czy brak wypełniania zobowiązań sojuszniczych osłabiają nasze bezpieczeństwo, zagrażają UE i NATO. Będziemy temu przeciwdziałać - zadeklarował.

Morawiecki podkreślił, że Europa potrzebuje powrotu do swoich korzeni, do idei założycielskich, do wartości chrześcijańskich. Nie żyjemy już w czasach bezpiecznej dominacji Zachodu. Na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie i dla nas na najbliższym Wschodzie są międzynarodowi gracze, którzy chętnie skorzystają ze słabości Europy, dlatego chcemy ambitnej UE otwartej na przyjęcie nowych członków, otwartej na Bałkany Zachodnie - mówił.





11:27



Mój śp. ojciec Kornel Morawiecki podkreślał, że Polacy dysponują dorobkiem stanowiącym powód do wielkiej dumy. Z naszej ojczyzny nie wychodziły wojny, nie byliśmy sprawcami niczyjej zagłady - mówił Mateusz Morawiecki. Polska stoi dziś przed wielką szansą budowy swojej dobrej przyszłości, dobrej dla siebie i dla innych. W dzisiejszym świecie najlepiej radzą sobie te wspólnoty, te państwa, które potrafią wypracować konsensus wokół kluczowych spraw. Musimy się przekonywać, a nie pokonywać - apelował.

11:25

Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie elektro-energetycznym, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to żeby ich nie rozwijać, także dlatego, że może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu - stwierdził premier w expose.



Wyliczał, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na morzu, energomobilność, elektrownie jądrowe, to nie tylko program energetyczny, ale także gospodarczy. Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej, polskie porty morskie, one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach - wskazał.



Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii - zapowiedział Morawiecki.



Szef rządu akcentował, że odpowiedzialnie myśląc o środowisku trzeba walczyć o to, by plastik nie zalał naszej planety. Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku - dodał.

11:21

Jak mówił Morawiecki, polscy uczniowie muszą być gotowi, aby sprostać nowym wymaganiom, a szkoła ma obowiązek, by ich do tego przygotować. Dostosujemy program nauki i szkolnictwo zawodowe do wymagań współczesnych gospodarek - stwierdził.



Szef rządu ocenił, iż nie jest normalne, że dopłaty dla polskich rolników w kolejnej perspektywie budżetowej miałyby być niższe, niż dopłaty dla rolników francuskich czy niemieckich. Przekonamy Europę do dobrych rozwiązań dla wsi na poziomie europejskim - oświadczył.

11:20

11:16

Sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość. Obowiązkiem państwa jest wspieranie przedsiębiorców, tworzenie im warunków do rozwoju, przewidywalnego prawa, pozwalającego na planowanie inwestycji i systemu podatkowego, motywującego do rozwoju - powiedział premier. Wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy, bo wspieranie swoich firm jest absolutną normą, jest normalnością - dodał.

Jak mówił Morawiecki, pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy - małe i średnie przedsiębiorstwa - zapowiedział.





Morawiecki przekazał, że obecnie jest o połowę mniej kontroli skarbowych niż w czasach poprzedników. W tej kadencji zaproponujemy dalszą przebudowę systemu podatków tak, aby kolejne korzyści odniosły jak najszersze rzesze Polaków. Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców - tłumaczył. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji.



11:12



Rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy Konstytucję RP. Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli - apelował Morawiecki.

11:07

Premier podkreślił, że jego nowy rząd chce budować państwo przyjazne dla obywateli. Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości. Będziemy kontynuować reformę w tym obszarze. Skrócimy czas rozpatrywania spraw - zadeklarował szef rządu.



Morawiecki zaznaczył, że niezawisłość sądów jest bardzo ważna, ale ona nie oznacza braku odpowiedzialności. Podział władz, ale też ich równowaga. Demokratycznie wybrany parlament ma wpływa na obsadę sądów w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Hiszpanii - mówił.



Jak dodał, w Niemczech czynny polityk CDU został wybrany na wiceprezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy opozycja w tych krajach chodzi do instytucji międzynarodowych ze skargą, że tam nie ma praworządności? Nie, bo oni rozumieją, że mocno szkodzi to ich krajom. Bardzo bym sobie życzył, by w Polsce było pod tym względem normalnie - powiedział.



Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią, tylko razem Polskę wzmacniajmy - wzywał Morawiecki.

11:05



Premier Morawiecki zapowiedział, że celem rządu jest zmodernizowanie i wybudowanie ponad 9 tys. km torów kolejowych w najbliższych latach.

11:00

Ważnym elementem expose Mateusza Morawieckiego było bezpieczeństwo na drogach.





Morawiecki zapowiedział, że bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z priorytetów rządu Sejm/x-news





10:58



Będziemy na warunkach rynkowych repolonizować. Im więcej polskich firm, tym więcej wolności i dobrobytu, tym więcej normalności - stwierdził Morawiecki.





10:55

Premier podkreślił, że jego rząd wzmacnia rodzinę i docenia pracę kobiet. Jako pierwsi podjęliśmy program ogromnych prorodzinnych transferów społecznych. Jako pierwsi konkretnie odpowiedzieliśmy na problem nieopłacanej pracy kobiet, które wychowywały co najmniej czwórkę dzieci - powiedział szef rządu.



Jak mówił "równość w miejscu pracy jest wartością, o którą będziemy mocno zabiegać". Bo jeśli za taką samą pracę nasze mamy, żony, córki dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, to nie jest to normalne. Będziemy dążyć do sprawiedliwej zasady: taka sama płaca, za taką samą pracę - powiedział Morawicki.



10:54



Dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji, administracji - zapowiedział Morawiecki. W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej kilka miliardów złotych - ocenił.





10:52



Zadbamy o rozwój sportu amatorskiego. Wesprzemy konkretnymi pieniędzmi kluby sportowe w całej Polsce - zapowiedział Morawiecki. Sport amatorski i zawodowy będzie ważnym priorytetem rządu - dodał.





10:48



Morawiecki: Uruchomimy program o wartości 2 mld zł, który sprawi, że polska szkoła będzie odpowiadała potrzebom przyszłości; nasz cel to co najmniej 1000 zeroemisyjnych szkół.





10:47



Mateusz Morawiecki zapowiedział, że powołany zostanie zespół, którego celem będzie zidentyfikowanie i zaproponowanie zmian deregulacyjnych dla obywateli i biznesu.





10:46

Wielu ludzi uwierzyło fałszywym opowieściom, że państwo jest zawadą, kulą u nogi. Ta choroba na szczęście powoli odchodzi - mówił szef rządu. Żadna skrajność nie jest dobra. Budujemy normalne państwo - zapowiedział. Normalne państwo to ambitne państwo - dodał Morawiecki.





10:44



Jesteśmy narodem tolerancji, ale przede wszystkim jesteśmy narodem wolności. Polskość to wolność, polskość to solidarność, polskość to normalność - stwierdził premier.





10:43









10:42

Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny - stwierdził szef rządu.





10:39



Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci. Przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność - mówił Morawiecki. Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę - dodał.





10:34



Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa. Dziś rodzina jest przez niektórych traktowana jak przeżytek. Im głośniej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i mniejszościowe eksperymentalne rozwiązania. Nie zgadzamy się, by wyjątki określały, co jest normą - stwierdził Morawiecki.





10:31



Nie ma zdrowego rozwoju bez solidarności. Nie zapominamy o emerytach, o seniorach, o słabszych, o niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13 emerytury - zapowiedział Morawiecki. Chcemy zadbać o aktywność seniorów i łagodzić samotność jesieni życia - dodał.





10:29



Norwid mówił, że wszystko bierze swą moc z ideałów. Nie przyjmujemy takich racji, że główną wartością jest brak wartości, że wolność to dowolność, że władza jest dla władzy, że prawo może działać bez sprawiedliwości - stwierdził Morawiecki.







10:28



Uzyskaliśmy możliwość wyjazdów do USA bez wiz. To symboliczny moment dla całego naszego społeczeństwa. To normalność, która wreszcie do nas wróciła - stwierdził premier.





10:27



Chciałbym, aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać wielka strategia demograficzna. Możemy być za 20 lat znacząco większym narodem - mówił Morawiecki. Strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu, powrotu Polaków do ojczyzny - wszystkich - tłumaczył.





10:25









10:21

Musimy dalej pracować na naszą pozycję w globalnej sieci nowoczesnych gospodarek - mówił Morawiecki. Musimy też wystrzegać się pułapek. Wolny rynek, na którym nie ustanowiono uczciwych reguł konkurencji, szybko ulega wynaturzeniu. Prawo rozwoju ulega wtedy prawu siły - tłumaczył. Widzimy wiele przejawów globalnej niesprawiedliwości - przyznał.





10:19



Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną, jak my - zauważył premier. Podziękował też za pracę wszystkich rządów w ostatnich 30 latach. Nie wszystko się w tym 30-leciu udało. PiS od lat głośno zadaje pytanie: czy decyzje podjęte w tamtym czasie były optymalne? Czy wszystkie szanse wykorzystaliśmy w zgodzie z naszym najlepszym interesem? - mówił.





10:16



Polityka jest obietnicą. Obietnicą lepszej przyszłości - mówił Morawiecki. Od naszych decyzji zależy, czy Polska znajdzie się wśród państw, które będą kształtować nowy porządek, czy ktoś ustali go za nas - dodał.





10:14



Polacy powierzyli PiS zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu - oświadczył Mateusz Morawiecki. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat - dodał. Polakom wraca wiara w sens polityki - podkreślił.





10:12

Mateusz Morawiecki rozpoczyna swoje expose.







10:10

Przed wystąpieniem Mateusza Morawieckiego poseł Grzegorz Braun próbuje złożyć wniosek formalny.





10:06

Marszałek Elżbieta Witek wznowiła posiedzenie Sejmu. Lada chwila rozpocznie się expose.





09:59

Do Sejmu przybył już prezydent Andrzej Duda. Przywitała go marszałek Sejmu Elżbieta Witek.





09:57

"Podobno premier Morawiecki miał w swoim dzisiejszym expose dużo mówić o europejskości. Rozumiem, że po ogłoszeniu wyroku TSUE część przemówienia jest do przepisania?" - napisał na Twitterze lider Wiosny Robert Biedroń.









09:46

Premier Mateusz Morawiecki jest już w Sejmie. Według planów, jego expose ma się rozpocząć o godz. 10:10.





09:44

Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku wpis pokazujący, jak członkowie rodziny przygotowali go do wygłoszenia dzisiejszego expose.









09:38



To nie jest złośliwe, ale ja po expose premiera nie oczekuję wiele. Obóz władzy nie dostał takiego wyniku, jakiego oczekiwał. Nie dostali żadnej premii w badaniach opinii publicznej. Nie mają wielkiej idei, nie są w stanie nic nowego zaproponować. W związku z tym obóz będzie musiał demonstrować, że nie spełnia obietnic wyborczych - stwierdził w rozmowie z Onetem Paweł Kowal, który w ostatnich wyborach zdobył mandat poselski startując z listy Koalicji Obywatelskiej.





09:22

"Oczekuję, że zanim pan premier Morawiecki przestawi swoje expose to poznamy wreszcie jego stan majątkowy. Zdecydowanie dość ukrywania" - napisał na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras.









09:16



Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP stwierdził, że wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie bardzo długie, ale mimo wszystko będzie miało wieloaspektowy charakter.

Nie planujemy bić rekordów długości expose - zapewnił. Dodał, że podczas expose premier Morawiecki poruszy nie tylko kwestie gospodarcze i rozwojowe, ale również tematy związane z ekologią. Będzie też mówił o kwestach związanych z polityką europejską, gdyż przed nami zarówno ciąg dalszy negocjacji budżetowych, jak i związanych z polityką klimatyczną - tłumaczył Müller.





09:11

Oto filmowa zapowiedź dzisiejszego expose opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jak się Wam podoba?





09:01

Jak podał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, po expose premiera Morawieckiego odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie.





09:00

Jak wygląda plan dzisiejszych wydarzeń w Sejmie?



O godz. 10. Sejm wznowi przerwane w ubiegłą środę I posiedzenie IX kadencji. Po wznowieniu obrad premier wygłosi w Sejmie expose.



Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest debata klubowa, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Według harmonogramu, głosowanie to odbędzie się o godz. 20.



Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.





08:58

Jakie oczekiwania w stosunku do expose Mateusza Morawieckiego mają przedstawiciele opozycji?

Premier powinien powiedzieć o tym, co jest ważne dla wszystkich Polaków - to kwestia kryzysu w służbie zdrowia, zapaści w edukacji i stanie finansów publicznych. Myślę, że od tych kwestii nie może uciec - stwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Jak dodał, ważne jest też wyjaśnienie przez Morawieckiego jego sytuacji finansowej. To kwestia tej schowanej ustawy o majątku najważniejszych osób w państwie. Przecież Mateusz Morawiecki przepisał majątek na żonę i myślę, że powinien wyjaśnić to Polakom, bo już dwie kampanie odbyły się w cieniu znaku zapytania w tej kwestii - zaznaczył.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka pytana, czego oczekuje i jakie ma nadzieje w związku z wtorkowym wystąpieniem szefa rządu, odparła m.in: "po czterech latach rządów PiS ciężko mieć nadzieję na jakąś zmianę i poprawę kursu".

PiS nie dość, że cały czas prowadzi bardzo ostry kurs szczególnie w polityce społecznej, edukacji, prawach kobiet, czyli rzeczach, którymi ja się najbardziej chcę zajmować, to obawiam się, że możemy usłyszeć dużo dobrych słów, które nijak się mają z praktyką - oceniła. Słyszymy o tym, jak chcą zadbać o dobrą edukację młodzieży, a tak naprawdę jedyne, co się udało zrobić, to spowodować bardzo duże przeludnienie w klasach, w szkołach - dodała wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej.

08:55

Ja sądzę, że w expose premiera nie będzie jakiś rewolucyjnych propozycji, bo my trochę za dużo tych rewolucyjnych propozycji formułowaliśmy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński.





08:50