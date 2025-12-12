Czekanie na czerwonym świetle dla wielu bywa frustrujące, jednak już niedługo do klasycznych kolorów - czerwonego, żółtego i zielonego - może dołączyć zupełnie nowy sygnał: biały, który zmieni sposób, w jaki będziemy poruszać się po skrzyżowaniach.
- Naukowcy proponują wprowadzenie białego światła, które miałoby pojawić się na skrzyżowaniach wraz z rozwojem samochodów autonomicznych.
- Białe światło oznaczałoby, że autonomiczne pojazdy przejmują kontrolę nad ruchem, a "zwykli" kierowcy muszą podążać za nimi.
- System oparty na sztucznej inteligencji ma usprawnić przejazd przez skrzyżowania i ograniczyć tworzenie się korków.
Naukowcy pracują nad koncepcją, która może całkowicie zmienić sposób kontrolowania ruchu drogowego. Nie chodzi tylko o nową technologię, ale też o to, aby samochody współpracowały ze sobą w sposób, który sprawi, że jazda będzie szybsza i płynniejsza.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej w USA przedstawili propozycję, która wzbudza spore zainteresowanie zarówno wśród kierowców, jak i ekspertów. Chodzi o wprowadzenie białego światła, które miałoby być stosowane w miarę zwiększania się liczby samochodów autonomicznych, czyli sterowanych automatycznie.
W Stanach Zjednoczonych takie pojazdy stają się coraz powszechniejsze, więc - zdaniem naukowców - potrzebny jest nowy sposób zarządzania ruchem.
Plan opiera się na tym, że samochody autonomiczne będą komunikować się między sobą za pomocą sztucznej inteligenci i wymieniać informacjami z sygnalizacją świetlną. W ten sposób ruch będzie przebiegał szybciej, a ryzyko powstawania korków znacząco się zmniejszy.
Gdy na sygnalizatorze pojawi się kolor biały, będzie to oznaczało, że samochody autonomiczne przejmują kierowanie ruchem na skrzyżowaniu, a zwykli kierowcy muszą podążać za nimi.
Jak to będzie wyglądało w praktyce?
- Kilka autonomicznych samochodów zbliża się do skrzyżowania.
- Samochody te wysyłają do sygnalizacji świetlnej dane dotyczące swojej prędkości, położenia i kierunku.
- Sygnalizacja świetlna wykrywa, że jest wystarczająca liczba inteligentnych pojazdów do zarządzania ruchem drogowym.
- Zapala się białe światło, ostrzegając, że skrzyżowaniem kierują samochody.
- Kierowcy muszą jedynie podążać za ruchem drogowym wyznaczanym przez samochody autonomiczne.
Gdy w okolicy będzie mniej samochodów autonomicznych, białe światło zgaśnie, a sygnalizacja świetlna powróci do swojego normalnego trybu z trzema tradycyjnymi kolorami. W ten sposób samochody będą mogły poruszać się bez czekania na zmianę kolorów, a ruch będzie szybszy i bardziej efektywny.