Czekanie na czerwonym świetle dla wielu bywa frustrujące, jednak już niedługo do klasycznych kolorów - czerwonego, żółtego i zielonego - może dołączyć zupełnie nowy sygnał: biały, który zmieni sposób, w jaki będziemy poruszać się po skrzyżowaniach.

Naukowcy chcą wprowadzenia białego światła w sygnalizacji / Shutterstock

Naukowcy proponują wprowadzenie białego światła, które miałoby pojawić się na skrzyżowaniach wraz z rozwojem samochodów autonomicznych.

Białe światło oznaczałoby, że autonomiczne pojazdy przejmują kontrolę nad ruchem, a "zwykli" kierowcy muszą podążać za nimi.

System oparty na sztucznej inteligencji ma usprawnić przejazd przez skrzyżowania i ograniczyć tworzenie się korków.

Naukowcy pracują nad koncepcją, która może całkowicie zmienić sposób kontrolowania ruchu drogowego. Nie chodzi tylko o nową technologię, ale też o to, aby samochody współpracowały ze sobą w sposób, który sprawi, że jazda będzie szybsza i płynniejsza.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej w USA przedstawili propozycję, która wzbudza spore zainteresowanie zarówno wśród kierowców, jak i ekspertów. Chodzi o wprowadzenie białego światła, które miałoby być stosowane w miarę zwiększania się liczby samochodów autonomicznych, czyli sterowanych automatycznie.

W Stanach Zjednoczonych takie pojazdy stają się coraz powszechniejsze, więc - zdaniem naukowców - potrzebny jest nowy sposób zarządzania ruchem.

Białe światło na skrzyżowaniu - co oznacza?

Plan opiera się na tym, że samochody autonomiczne będą komunikować się między sobą za pomocą sztucznej inteligenci i wymieniać informacjami z sygnalizacją świetlną. W ten sposób ruch będzie przebiegał szybciej, a ryzyko powstawania korków znacząco się zmniejszy.

Gdy na sygnalizatorze pojawi się kolor biały, będzie to oznaczało, że samochody autonomiczne przejmują kierowanie ruchem na skrzyżowaniu, a zwykli kierowcy muszą podążać za nimi.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Kilka autonomicznych samochodów zbliża się do skrzyżowania.

Samochody te wysyłają do sygnalizacji świetlnej dane dotyczące swojej prędkości, położenia i kierunku.

Sygnalizacja świetlna wykrywa, że jest wystarczająca liczba inteligentnych pojazdów do zarządzania ruchem drogowym.

Zapala się białe światło, ostrzegając, że skrzyżowaniem kierują samochody.

Kierowcy muszą jedynie podążać za ruchem drogowym wyznaczanym przez samochody autonomiczne.

Gdy w okolicy będzie mniej samochodów autonomicznych, białe światło zgaśnie, a sygnalizacja świetlna powróci do swojego normalnego trybu z trzema tradycyjnymi kolorami. W ten sposób samochody będą mogły poruszać się bez czekania na zmianę kolorów, a ruch będzie szybszy i bardziej efektywny.