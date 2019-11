"Mieliśmy trudną koalicję kilka lat temu, teraz mamy o wiele łatwiejszą, ale też są oczywiście różnego typu kłopoty. Koalicjanci oczekują różnych profitów, żeby wzmocnić swoją pozycję, to jest naturalne" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Lipiński.

Wideo youtube

Dopytywany o to, jakich profitów oczekuje Jarosław Gowin, odpowiedział: Na przykład kandydatów na ministrów czy wiceministrów. Wiceprezes PiS stwierdził też, że "formacja Jarosława Gowina wygrała wybory tylko dzięki Prawu i Sprawiedliwości". Jeżeli oni się odwracają od nas w takich sprawach (jak 30-krotność ZUS - przyp. RMF FM), to my możemy odwrócić się od nich w innych. To są realia polityczne. Nie wierzę w bunt naszych koalicjantów. To byłoby całkowicie destrukcyjne przede wszystkim dla nich. My przetrwamy, oni nie - stwierdził.

"Jeżeli będę musiał to zrobić, to będę to robił z dużą niechęcią"

W Porannej rozmowie w RMF FM Adam Lipiński przyznał, że w przeszłości "nie wyobrażał sobie", że będzie kiedyś popierał kandydaturę prokuratora stanu wojennego. Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o to, czy wiceprezes PiS zagłosuje za kandydaturą Stanisława Piotrowicza na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że to jest sprawa otwarta, ale faktem jest, że jeżeli będę musiał to zrobić - a czasami się musi robić różne rzeczy w polityce, jeżeli się jest w jakiejś formacji - to będę to robił z dużą niechęcią - mówił Lipiński.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z ADAMEM LIPIŃSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Adam Lipiński

Robert Mazurek: Powinniście świętować powołanie rządu, a tymczasem tracicie większość do przegłosowywania ustaw.

Adam Lipiński: Ma pan na myśli to, co mówił minister Gowin?

Myślę o tym, co mówił pan premier Gowin i wszyscy jego posłowie, że oni się nie cofną, że nie ma mowy, żeby głosowali tak jak PiS.

Mamy trudną koalicję, ale o wiele łatwiejszą niż 4 lata temu.

Dlaczego łatwiejszą niż 4 lata temu?

Bo cztery lata temu mieliśmy LPR i Samoobronę.

Nie, 4 lata temu nie mieliście LPR-u i Samoobrony.

Poprzednio oczywiście, 8 lat temu.

Proszę pana, osiem też nie. Widzę, że jak przystało na ekonomistę, takich małych liczb pan nie potrafi liczyć. W 2005 roku, czyli to było 14 lat temu, nie 8.

Panie redaktorze, czy to ma jakieś znaczenie? Mieliśmy trudną koalicje kilka lat temu, teraz mamy o wiele łatwiejszą, ale też są różnego typu kłopoty. Koalicjanci żądają, czy oczekują różnych profitów, żeby wzmocnić swoja pozycję. To jest naturalne.

Jakich profitów oczekuje Jarosław Gowin?

Na przykład kandydatów na ministrów, czy wiceministrów.

I to jest element przetargowy? Jarosław Gowin mówi wprost: " nie poprę ustawy, no chyba że bym dostał jakieś stanowiska"?

Nie, czegoś takiego nie ma.

Jest w domyśle?

Może mówić: "nie zgadzam się z tym, mogę tego nie poprzeć". A jednocześnie trwają rozmowy na temat obsady rządu.

Innymi słowy. Jarosław Gowin mówi dzisiaj: "sprawa jest przesądzona. Jest formalna uchwała zarządu partii, zakazująca posłom głosowania za likwidacją 30-krotności ZUS. W tej sprawie nie może być żadnej wątpliwości jak zagłosujemy". Jarosław Gowin mówi tak twardo, że ja nie wyobrażam sobie, że będzie mógł się z tego wycofać.

Niech pan bierze pod uwagę jedną rzecz, bo nie bierze pan tego. Przecież formacja Jarosława Gowina wygrała wybory tylko dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Jeżeli oni się odwracają od nas w takiej sprawie, to my możemy się odwrócić od nich w innych sprawach. To są realia polityczne. Nie wierzę w jakiś bunt naszych koalicjantów. To byłoby całkowicie destrukcyjne, przede wszystkim dla nich. My przetrwamy, panie redaktorze, oni nie przetrwają.

Ja to chyba wiem, bo jak patrzę na polską politykę od lat, to widzę, że kto jak kto, ale Jarosław Kaczyński przetrwał chyba wszystko. Natomiast Jarosław Gowin mówi w tej chwili bardzo twardo, a jego posłowie mówią wprost: "jeżeli PiS się będzie upierał przy 30-krotności, to my na przykład nie zagłosujemy za ich kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego". Co w tej sytuacji?

Jeszcze raz powtarzam: to, że odnieśliśmy sukces, sukces odniosła także Solidarna Polska i Porozumienie Gowina, zawdzięczamy tylko i wyłącznie pozycji Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli my się obrazimy na kogokolwiek z naszych koalicjantów, to ta formacja jest skazana na niebyt polityczny. I to musza brać pod uwagę. Oczywiście, dochodzi do pewnych zderzeń, pewnych nacisków, formułowania różnego typu oczekiwań.

Ale to jest po raz pierwszy tak publicznie. I to w dodatku w dniu expose premiera. Oni mówią twardo, że nie będą głosowali jak klub. 18 posłów Porozumienia mówi, że nie będzie głosowało jak klub, w którym zasiadają. Mało tego, przegłosowali dyscyplinę partyjną w tej sprawie.

Zobaczymy jak się zachowają w czasie głosowania. Jestem bardzo ciekawy tego, ale muszą brać pod uwagę i ten fakt, że to my decydujemy.

Gniew Adama Lipińskiego może być straszny. Adam Lipiński tylko tak dobrotliwie wygląda.

Dobrotliwie wyglądam i jestem dobrotliwy, rzadko się gniewam.

Ale jak już?

No czasami, jak powiedziałem u pani redaktor Gawryluk, ryknę jak żubr stary.

"Nie radzę nikomu rozchybotać łodzi jaka jest Zjednoczona Prawica. Ci, którzy ją rozchyboczą, pierwsi z niej wypadają" to pańskie słowa. Czy Jarosław Gowin chybocze łodzią?

Chyboczą łodzią koalicjanci, oczywiście. Są dwa rodzaje chybotania: pierwsze mieści się w logice funkcjonowania politycznego, gdzie się oczekuje uzyskania jakiś profitów - no i to jest takie delikatne chybotanie. Coś się puszcza w obieg, jakąś informację, jakiś przeciek i tak dalej. Jest takie chybotanie, które może istotnie zagrozić stabilności łodzi - to może spowodować, że ktoś może z niej wypaść.

Który mamy teraz przypadek? Ten pierwszy - delikatne chybotania, żeby coś wytargować?

Według mnie pierwszy, panie redaktorze.

Pierwsze stadium chybotania, według klasyfikacji Lipińskiego.

Możemy wprowadzić to do polityki.

Moim zdaniem już to politolodzy opisali. Dzisiaj expose premiera, czy pan się spodziewa ogłoszenia planu jakichś reform? No bo to rodzi pytanie: Po co wam zwycięstwo w wyborach, co chcecie osiągnąć?

Wie pan, nasz program był dosyć znany, bo przedstawialiśmy go w trakcie kampanii wyborczej. Ja sądzę, że w expose premiera nie będzie jakiś rewolucyjnych propozycji, bo my trochę za dużo tych rewolucyjnych propozycji formułowaliśmy.

Trochę za dużo?

No za dużo... Ja mówię o wyniku wyborczym. Bo my, proponując to, co proponowaliśmy, powinniśmy bezwzględnie wygrać. I w Senacie i w Sejmie, a w Sejmie znaczną przewagą. Okazuje się, że coś się jednak nie udało.

Przestraszyliście wyborców zbyt dużą ilością zmian?

Mogło być tak, że niektórzy wyborcy mogli ulec tej presji opozycji, która mówiła o tym, że my przesadziliśmy ze zmianami.

Co pan robił w 1982 roku?