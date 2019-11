Czy PO pomoże PiS zmienić Konstytucję? (premier Mateusz Morawiecki zaapelował w swoim expose o zmianę Konstytucji w taki sposób, aby zagwarantować prywatność i ochronę pieniędzy Polaków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych i na Indywidualnych Kontach Emerytalnych – przyp. red). "Nie ma klimatu do tego, żeby zmieniać Konstytucję" - odpowiada gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej. Jak dodaje, to nie jest umowa między dwoma partiami. "Chodzi o to, żeby Polacy mieli zaufanie do państwa" - podkreśla. "Chodzi o to, żeby kolejne rządy - niezależnie od tego z jakiej opcji będą - wiedziały, że muszą przestrzegać zasad" - powiedziała Magdalena Kochan.

Skąd decyzja o wycofaniu się z projektu ws. 30-krotności ZUS? - to już pytanie, jakie usłyszała senator PiS Maria Koc- gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jej zdaniem, o to trzeba zapytać posła Horałę. To on podpisał się pod wnioskiem do pani marszałek

Sejmu Elżbiety Witek - tłumaczy senator PiS.



Maria Koc pytana o szczegóły stwierdziła, że być może projekt nie zdobył akceptacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Prezydent też krytycznie się o nim wypowiedział - podkreśliła. Widocznie trwały na ten temat dyskusje w łonie Zjednoczonej Prawicy. Widocznie wobec braku zgody i zdecydowanego stanowiska prezydenta projekt został wycofany - zaznaczyła senator PiS.



Powołam się na słowa pana prezydenta: dopóki mamy do czynienia z faktami medialnymi to nie mamy narzędzi, żeby sytuację zmienić. To jest kwestia sumienia pana prezesa NIK - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Maria Koc o obecności w Sejmie, podczas wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa NIK Mariana Banasia. Pytana, czy powstanie ustawa, która pozwoli na jego odwołanie, senator PiS odpowiada: nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Z kolei Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej komentując obecność Mariana Banasia, odpowiedziała krótko: to nie powinno mieć miejsca.

Marcin Zaborski, RMF FM: W czasie, kiedy posłowie dyskutowali nad expose premiera Morawieckiego w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość wycofało swój projekt dotyczący składek ZUS-owskich. Pani senator, dlaczego?

Maria Koc: Trzeba byłoby się zapytać pana posła Horały, bo wiem, że on się podpisał pod tym wnioskiem do pani marszałek Elżbiety Witek, żeby wycofać ten projekt. No jak się okazuje...



I pani rozumie ten ruch, wycofanie projektu?



Maria Koc: Panie redaktorze, rozumiem... No rozumiem, że nie zdobył akceptacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. Myślę także, że głos pana prezydenta, który krytycznie się o tym projekcie wypowiedział, też zaważył, że ten projekt został wycofany, bo skoro...



Ale jeszcze dziś rano twardo broniliście tego projektu, mówiliście, że zagłosujecie za tym projektem, ba, nawet premier Gowin zagłosuje...

Maria Koc: No widocznie te dyskusje trwały w łonie Zjednoczonej Prawicy i efektem braku zgody... Tak sobie to wyobrażam, bo ja w tych rozmowach nie uczestniczyłam, już nie jestem w Sejmie, jestem w Senacie. Byłam dzisiaj na expose pana premiera, ale w żadnych takich kuluarowych rozmowach nie uczestniczyłam. Widocznie wobec braku zgody polityków również Zjednoczonej Prawicy, ale też i takiego stanowiska zdecydowanego pana prezydenta, też różnych innych środowisk, ten projekt został wycofany. No tyle mogę powiedzieć...



I efekt będzie taki, że trzeba się pożegnać ze zrównoważonym budżetem, który obiecywaliście przed wyborami. Czyli to była taka sztuczka, zagrywka przedwyborcza?



Panie redaktorze, nie wiemy jeszcze jaki będzie... Na razie deficyt jest na poziomie 2 mld złotych za trzeci kwartał. Więc jaki będzie deficyt, ile on będzie wynosił w tym roku, nie wiemy, a czy w przyszłym? Być może uda się zrównoważyć ten budżet, być może będzie to deficyt kilkumiliardowy. Ale pamiętamy, że mieliśmy kilkudzisięciomiliardowe deficyty, i też takie sytuacje miały miejsce. I tak teraz, jeśli chodzi o deficyt, o to słowo takie kluczowe - ten deficyt jest bardzo mały.

Pytanie do przedstawicielki Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj w Sejmie, kiedy premier Morawiecki wygłaszał swoje expose, proponował zmianę Konstytucji - to znów o pieniądzach - bo chodzi o to, żeby żaden rząd nie mógł w przyszłości zabrać naszych pieniędzy, które odkładamy na emeryturę. W związku z tym Platforma Obywatelska pomoże PiS-owi zmienić Konstytucję, w tej właśnie sprawie?



Magdalena Kochan: Jestem przekonana, że nie.



Dlaczego?



Magdalena Kochan: W żadnej sprawie. W sprawie Konstytucji nie możemy się umawiać między dwoma partiami, bo jak pan wie, to wymaga zgody narodowej. Dzisiaj nie ma klimatu do tego, żeby zmieniać Konstytucję. Warto przestrzegać i koniecznym jest przestrzeganie obowiązującej.



Ale nie warto zadbać o nasze oszczędności emerytalne?



Magdalena Kochan: Warto zadbać o nasze oszczędności.



I o to, żeby nikt na nich nie położył - mówiąc kolokwialnie - "łapy"?



Magdalena Kochan: Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Chodzi o to, żeby mieć zaufanie do państwa, tak naprawdę.



No właśnie. I Platforma nie chce zadbać o to zaufanie Polaków do państwa?



Magdalena Kochan: Nie, to jest źle postawione pytanie. Oczywiście, że chce. Ale zaufanie do państwa polega między innymi na tym, że kolejny rząd, niezależnie od tego, którą opcję reprezentują - przestrzegają umówionych wcześniej zasad. I tą taką kotwicą, która pozwala obywatelom wierzyć, że rząd, który obiecał w '89 czy '90 roku w ważnych rzeczach - dotrzyma słowa bez względu na to, jak się zmienił w 2019.



Ale pamięta pani co się stało z naszymi pieniędzmi z OFE?



Magdalena Kochan: Pamiętam, co się stało z naszymi pieniędzmi z OFE...



I kto wtedy rządził?



Magdalena Kochan: Pamiętam, oczywiście - to jest sprawa rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wtedy kiedy pierwsza transza OFE, ale też trzeba przyznać - uzasadniana, w jaki sposób - bo my pobieraliśmy te OFE w formie żywego pieniądza, po czym OFE inwestowało te pieniądze w obligacje budżetu, obligacje Skarbu Państwa.



I dziś wychodzi premier na mównicę w sejmie, pani senator i mówi tak: "No trzeba zadbać o zaufanie Polaków do państwa właśnie".



Magdalena Kochan: O to trzeba zadbać na pewno.



I teraz. Skoro potrzebna jest zmiana Konstytucji - jak mówi premier Morawiecki - żeby zagwarantować bezpieczeństwo naszych oszczędności emerytalnych, no to znaczy, że dzisiaj nasze pieniądze nie są bezpieczne. I tu pytanie do pani senator Koc...

