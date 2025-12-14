W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie przypominać bardziej jesień niż zimę. Synoptycy zapowiadają mżawki, gęste mgły oraz porywisty wiatr - szczególnie na północy kraju. Temperatury będą umiarkowane, a przymrozki pojawią się głównie nocą.
- Pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie typowo jesienna: spodziewane są mżawki, mgły i zamglenia.
- Na północy kraju prognozowany jest silniejszy wiatr, w porywach do 55 km/h.
- W dzień temperatury maksymalne wyniosą od 3 do 8 stopni Celsjusza, a nocą mogą spaść nawet do -7 st. C w górach.
- Największe ryzyko gołoledzi wystąpi na północnym wschodzie kraju.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Początek nadchodzącego tygodnia nie przyniesie typowo zimowej aury. Zamiast śniegu, w wielu regionach kraju pojawią się mżawki oraz gęste mgły, które mogą znacznie ograniczać widoczność, zwłaszcza nocą i nad ranem. Szczególnie trudne warunki mogą panować na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie widoczność może spaść nawet do 100 metrów.
Na północy kraju synoptycy przewidują silniejsze porywy wiatru, które mogą osiągać nawet 55 km/h, zwłaszcza nad morzem. Mocno wiać będzie też w rejonie Bieszczadów. W górach, szczególnie w Karpatach i na Podhalu, nocą temperatura może spaść nawet do -7 st. C, a w dzień utrzymywać się w okolicach 3 st. C.
W poniedziałek na południu i zachodzie kraju można liczyć na więcej przejaśnień, a nawet bezchmurne niebo. Jednak lokalnie mogą wystąpić zanikające mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Na północnym wschodzie przewidywane są opady mżawki, które mogą powodować gołoledź na drogach.
W ciągu dnia temperatury będą umiarkowane, od 3 st. C na południu i wschodzie, do 7 st. C na zachodzie i nad morzem. Nocą spodziewane są przymrozki, szczególnie w rejonach górskich i na południu kraju. Najcieplej będzie nad morzem, zwłaszcza w rejonie Helu, gdzie temperatura nie spadnie poniżej 4 stopni Celsjusza.