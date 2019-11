Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kandydatów na objęcie ministerstw w nowym rządzie poznaliśmy już 8 listopada. W rządzie pojawi się kilka nowych twarzy, będą też nowe resorty. Zaskoczeniem może być fakt, że tymczasowym ministrem sportu i turystyki będzie premier Morawiecki. "W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się już w służbie dla Rzeczpospolitej, w służbie dla współobywateli, dla naszego społeczeństwa i dla polskiego państwa" - mówił prezydent podczas uroczystości powołania rządu.

Oto skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego:









Prezydent pogratulował powołanym członkom rządu i podziękował tym spośród nich, którzy w poprzedniej kadencji także pełnili swoje funkcje. Nawiązując do ślubowania nowych członków Rady Ministrów stwierdził, że jest to służba "w poczuciu, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli" jest najwyższym nakazem.



W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się, czasem już wielokrotnie w służbie dla Rzeczpospolitej, w służbie dla współobywateli, dla naszego społeczeństwa i dla polskiego państwa. Ogromnie za to dziękuję i wiem, że nie jest to łatwe, wiem, że nie jest to praca od przysłowiowej godz. 8 do godz. 16, to jest praca w nielimitowanym zakresie godzin, czasem praca przez całe noce, trudno ją w ogóle oszacować - mówił Andrzej Duda.

W czasie uroczystości przemawiał również premier Morawiecki. Podkreślił, że "celem celów" jego rządu jest "uczynienie z Polski najlepszego kraju do życia w Europie, kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali".







Expose we wtorek?

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że premier Morawiecki wygłosi expose prawdopodobnie we wtorek. Potrwa około 1,5 h. Rzecznik rządu zapowiedział, że w wystąpieniu premiera poruszonych zostanie wiele tematów. Jak jednak dodał, "nie chodzi o to, żeby to expose było przegadane".

Z jednej strony muszą być konkrety, ale z drugiej strony wizja rozwoju nie tylko na cztery lata, ale również wychodzenie z tą wizją rozwoju na nieco większą perspektywę - mówił Müller. Jak dodał, poruszone zostaną m.in. tematy gospodarcze. Oczywiście realizacja dalszej strategii odpowiedzialnego rozwoju, ale też duże cele inwestycyjne, infrastrukturalne - zaznaczył.

Wskazał, że chodzi tu m.in. o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, która ma potrwać ok. 10 lat. Trzeba pokazać mapę rozwoju Polski pod tym kątem i pokazać, jak Polska ma być osadzona - jeżeli chodzi o komunikację w całym obszarze europejskim - powiedział.