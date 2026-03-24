Koniec marca przyniesie istotne zaostrzenie przepisów obowiązujących na polskich drogach. Powiększy się lista przewinień, za które grozić będzie zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Nowa odsłona walki z piratami drogowymi

2026 r. rozpoczął się od zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. To odpowiedź na szaleńcze zachowania kierowców, które wszyscy znamy z internetu: slalom między samochodami, przejeżdżanie przez podwójną linię, na zakrętach, pomiędzy samochodami, nagłe hamowanie. To wszystko są zachowania, które narażają innych uczestników ruchu na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia, przez kierowców, którzy rażąco przekraczają prędkość i inne przepisy ruchu drogowego - mówił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Wśród istotnych nowości warto wymienić m.in. wprowadzenie do Kodeksu karnego definicji nielegalnego wyścigu samochodowego. Odpowiedzialności karnej podlegają zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wyścigu - niezależnie od tego, czy doszło do wypadku.

Zgodnie z nowymi przepisami zloty motoryzacyjne liczące co najmniej 10 pojazdów muszą być zgłaszane urzędom gminnym i uzyskać zezwolenie samorządu. Za organizację tego typu wydarzeń bez odpowiednich zezwoleń grozi m.in. kara grzywny nie niższa niż 2 000 zł.

Inna nowość to wprowadzenie definicji jazdy brawurowej. Chodzi o sytuację, w której kierowca rażąco przekracza dopuszczalną prędkość i rażąco narusza inne zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dodatkowo naraża innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Grzywny dla miłośników driftu

Kolejne zmiany dotyczą driftu, czyli celowego doprowadzenia do utraty styczności z nawierzchnią co najmniej jednego koła pojazdu. Za samo driftowanie grozi grzywna nie niższa niż 1 500 zł. Jeśli jednak drift stwarza zagrożenie w ruchu drogowym - grzywna wyniesie co najmniej 2 500 zł.

Od 30 marca w przypadku driftu lub jazdy na jednym kole przewidziano administracyjne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Warto przypomnieć, że katalog sytuacji, w których można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, poszerzył się już na początku tego miesiąca. Dodano do niego sytuacje, w których kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Dotychczas prawo jazdy za tzw. 50 plus można było stracić, przekraczając prędkość na terenie zabudowanym.



