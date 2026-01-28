Już od czwartku, 29 stycznia, wchodzą w życie nowe przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za przestępstwa drogowe. Nowelizacja ustawy wprowadza surowsze kary dla recydywistów, uczestników nielegalnych wyścigów oraz pijanych kierowców. Zmiany obejmują także możliwość przepadku pojazdu i dożywotni zakaz prowadzenia auta. Jesteś kierowcą? Sprawdź, co ci grozi.

Surowsze kary dla piratów drogowych

Rząd wprowadza zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które zaostrzają odpowiedzialność karną wobec przestępców drogowych, w szczególności recydywistów, pijanych kierowców oraz uczestników nielegalnych wyścigów.

Nowelizacja ustawy, która zacznie obowiązywać 29 stycznia, wprowadza do kodeksu karnego nowy, kwalifikowany typ przestępstwa dotyczący spowodowania wypadku komunikacyjnego.

Od jutra sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub powodującego ciężki uszczerbek na zdrowiu, który brał udział w nielegalnym wyścigu, rażąco przekroczył prędkość lub złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie także grozić za prowadzenie pojazdu poza nielegalnym wyścigiem, ale w sposób brawurowy i jednocześnie stwarzający zagrożenie.

"Chodzi o rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze, przekroczenie dopuszczalnej prędkości co najmniej o połowę na autostradzie (co najmniej 210 km na godz.) lub na drodze ekspresowej albo co najmniej dwukrotnie na innej drodze (przekroczenie 180 km na godz.) oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby"- czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Nielegalne wyścigi pod lupą prawa

Nowe przepisy przewidują również surowe kary za organizowanie, prowadzenie lub uczestniczenie w nielegalnych wyścigach pojazdów mechanicznych.

Za takie czyny grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jak czytamy w serwisie Prawo.pl, do kodeksu karnego zostanie dodany specjalny artykuł penalizujący tego typu zachowania.



Przepadek pojazdu i dożywotni zakaz jazdy

Nowelizacja doprecyzowuje także zasady orzekania przepadku pojazdu. Dotyczy to kierowców, ktorzy zdecydowali się wsiąść za kółko po wypiciu alkoholu.

Jeśli kierowca będzie miał od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub będzie prowadził pojazd mimo sądowego zakazu, sąd będzie mógł zdecydować o przepadku pojazdu.

W przypadku, gdy zawartość alkoholu przekroczy 1,5 promila, przepadek pojazdu będzie obowiązkowy, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności.

Dodatkowo, kierowcy, którzy zdecydują się prowadzić pojazd mimo orzeczonego wcześniej sądowego zakazu, muszą liczyć się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów.