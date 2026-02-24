Kierowca sportowego Dodge’a został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami po tym, jak celowo wprowadzał pojazd w poślizg na jednej z ulic Jasła. Taka kara dla kierowcy to efekt nowych przepisów ruchu drogowego, które surowo traktują tzw. driftowanie. Policjanci z jasielskiej grupy SPEED nie mieli wątpliwości co do interwencji.

Do zdarzenia doszło w sobotę na ul. Przemysłowej w Jaśle. Policjanci z grupy SPEED zauważyli sportowego Dodge’a, którego kierowca celowo wprowadzał samochód w poślizg, jadąc w kierunku drogi krajowej nr 28.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję wobec 30-letniego mieszkańca Małopolski. Za niebezpieczne zachowanie na drodze kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi.

Jak podkreślają policjanci, takie działania są szczególnie niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych wypadków.



Nowe przepisy już obowiązują

Od 29 stycznia roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, w tym art. 86c kodeksu wykroczeń. Przepis ten wprowadza kary za driftowanie oraz jazdę "na jednym kole".

Policja przypomina, że celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie nieodpowiedzialnych zachowań kierowców.



To nie koniec zmian. Już od 30 marca 2026 roku w życie wejdzie kolejny przepis, który przewiduje jeszcze surowsze sankcje. W przypadku celowego driftu lub jazdy "na jednym kole" prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące.