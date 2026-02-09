Od marca 2026 roku kierowców w Polsce czekają poważne zmiany - informuje serwis moto.pl. Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje znacznie surowsze kary za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Jedno spotkanie z policją może oznaczać natychmiastową utratę prawa jazdy. Sprawdź, co się zmieni i na co warto zwrócić uwagę.

/ Shutterstock

Surowe kary obejmą m.in. nielegalne wyścigi, rażące przekroczenie prędkości i prowadzenie po cofnięciu uprawnień.

Zmiany dotyczą także punktacji za kolizje i inne wykroczenia.

Nowy taryfikator punktów karnych, który zacznie obowiązywać od marca 2026 roku, przewiduje znacznie surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy. Za niektóre wykroczenia będzie można otrzymać aż 15 punktów karnych. Dotyczy to nie tylko jazdy pod wpływem alkoholu czy omijania opuszczonych zapór na przejeździe kolejowym, ale także trzech nowych sytuacji:

Nielegalne wyścigi samochodowe - udział w zorganizowanych wyścigach na drogach publicznych.

- udział w zorganizowanych wyścigach na drogach publicznych. Rażące przekroczenie prędkości połączone z narażeniem innych na niebezpieczeństwo - kierowcy, którzy nie tylko przekroczą prędkość, ale także stworzą realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

- kierowcy, którzy nie tylko przekroczą prędkość, ale także stworzą realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień - również zostanie ukarane 15 punktami karnymi, nawet jeśli kierowca formalnie nie powinien już prowadzić pojazdu.

Drifting i akrobacje motocyklowe pod lupą

Nowe przepisy uderzają także w miłośników niebezpiecznych popisów na drogach. Drifting samochodem oraz jazda motocyklem na jednym kole będą karane 10 punktami karnymi. Dodatkowo, za takie wykroczenia przewidziano wysokie mandaty - minimum 1500 zł, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla innych uczestników ruchu nawet 2500 zł.

Nowy taryfikator przewiduje także korekty w punktacji za inne wykroczenia. Spowodowanie kolizji, w której nikt nie odniósł obrażeń, będzie teraz kosztować kierowcę 12 punktów karnych (wcześniej 10). Z kolei za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu liczba punktów spadnie z 15 do 12.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt rozporządzenia jest już gotowy i przeszedł do fazy uzgodnień międzyresortowych. Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już od marca 2026 roku. Przy obecnym limicie 24 punktów karnych, dwa poważne wykroczenia mogą oznaczać natychmiastową utratę prawa jazdy.