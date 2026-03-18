Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nowelizacja ustawy przewiduje surowsze kary za niebezpieczne zachowania na drodze, w tym obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

  • W poniedziałek 30 marca wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego.
  • Rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których policja obligatoryjnie będzie zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące.
  • Jakie kary grożą kierowcom w przypadku popełnienia nowych wykroczeń?
Drift i jazda na jednym kole

30 marca wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z nowelizacją, w artykule 102 rozszerzono listę sytuacji, w których prawo jazdy będzie obligatoryjnie zatrzymywane na trzy miesięce.

Policjanci będą zobowiązani do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy w przypadku dwóch nowych wykroczeń. Pierwszym z nich jest celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg kół lub utrata przyczepności jednego z nich, czyli tzw. drift.

Drugim wykroczeniem jest jazda na jednym kole, co dotyczy zarówno motocykli, jak i motorowerów. Zmiany te są kontynuacją zaostrzania przepisów, które rozpoczęły się na początku roku.

Surowsze kary i więcej punktów karnych

To kolejne zaostrzenie przepisów w 2026 roku - wcześniej, 29 stycznia, wprowadzono definicje driftu i jazdy na jednym kole oraz nowe, wyższe kary finansowe.

Za takie wykroczenia grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, a jeśli kierowca stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu - nawet 2500 zł. Dodatkowo, za jedno takie przewinienie można otrzymać aż 22 punkty karne (10 za wykroczenie i 12 za stworzenie zagrożenia).

Co istotne, policjant już wcześniej miał możliwość zatrzymania prawa jazdy za tego typu zachowania, jednak od 30 marca stanie się to jego obowiązkiem.

Zobacz również:

Nowe przepisy drogowe wchodzą w życie. "Nie będzie taryfy ulgowej"

Rośnie liczba zatrzymanych praw jazdy

Od 2022 roku liczba zatrzymywanych na trzy miesiące praw jazdy utrzymuje się na poziomie 25-27 tysięcy rocznie. Jednak eksperci przewidują, że po wejściu w życie nowych przepisów, liczba ta może znacząco wzrosnąć.

W marcu tego roku katalog wykroczeń skutkujących utratą prawa jazdy został już poszerzony o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej.

Zobacz również: