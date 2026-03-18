Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nowelizacja ustawy przewiduje surowsze kary za niebezpieczne zachowania na drodze, w tym obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Drift i jazda na jednym kole

30 marca wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z nowelizacją, w artykule 102 rozszerzono listę sytuacji, w których prawo jazdy będzie obligatoryjnie zatrzymywane na trzy miesięce.

Policjanci będą zobowiązani do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy w przypadku dwóch nowych wykroczeń. Pierwszym z nich jest celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg kół lub utrata przyczepności jednego z nich, czyli tzw. drift.

Drugim wykroczeniem jest jazda na jednym kole, co dotyczy zarówno motocykli, jak i motorowerów. Zmiany te są kontynuacją zaostrzania przepisów, które rozpoczęły się na początku roku.

Surowsze kary i więcej punktów karnych

To kolejne zaostrzenie przepisów w 2026 roku - wcześniej, 29 stycznia, wprowadzono definicje driftu i jazdy na jednym kole oraz nowe, wyższe kary finansowe.

Za takie wykroczenia grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, a jeśli kierowca stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu - nawet 2500 zł. Dodatkowo, za jedno takie przewinienie można otrzymać aż 22 punkty karne (10 za wykroczenie i 12 za stworzenie zagrożenia).

Co istotne, policjant już wcześniej miał możliwość zatrzymania prawa jazdy za tego typu zachowania, jednak od 30 marca stanie się to jego obowiązkiem.

Rośnie liczba zatrzymanych praw jazdy

Od 2022 roku liczba zatrzymywanych na trzy miesiące praw jazdy utrzymuje się na poziomie 25-27 tysięcy rocznie. Jednak eksperci przewidują, że po wejściu w życie nowych przepisów, liczba ta może znacząco wzrosnąć.