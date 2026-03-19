Pędził autostradą z prędkością 257 km/h, rażąco łamiąc przepisy ruchu drogowego i narażając innych na śmiertelne niebezpieczeństwo. Jak się okazało, motocyklista był bardzo młody i nie miał prawa jazdy.

Pędził autostradą 257 km/h bez prawa jazdy, fot. Policja Mińsk Mazowiecki / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Policjanci z Mińska Mazowieckiego, prowadząc na autostradzie kontrolę prędkości, zwrócili uwagę na motocyklistę, którego styl jazdy od razu wzbudził ich podejrzenia.

Jak się okazało, 27-letni kierujący motocyklem marki Honda poruszał się z prędkością 257 km/h, przekraczając dopuszczalny limit o ponad 100 km/h. Co więcej, nie miał prawa jazdy.

Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Policjanci podkreślają, że tego typu sytuacje pokazują, jak poważnym problemem na drogach wciąż pozostaje brawura i lekceważenie przepisów.

Nowe przepisy ruchu drogowego. Co się zmienia?

3 marca weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego , zgodnie z którymi kierowca może mieć zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie o ponad 50 km/h dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym. Ponadto ustawa zakłada, że o prawo jazdy mogą ubiegać się osoby, które skończyły 17 lat.