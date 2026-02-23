Kolejna rewolucja w przepisach dotyczących ruchu drogowego. We wtorek 3 marca wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi kierowca może mieć zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie o ponad 50 km/h dopuszczalnej prędkości na części dróg poza obszarem zabudowanym. Ponadto ustawa zakłada, że o prawo jazdy będą mogły ubiegać się osoby, które skończyły 17 lat.

Od 3 marca 2026 r. zmieni się część przepisów dotyczących ruchu drogowego (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od 3 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego.

Kierowcy przekraczający prędkość o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym mogą stracić prawo jazdy na 3 miesiące.

O prawo jazdy kat. B mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 17 lat.

Co dokładnie się zmieni? Dowiesz się z tego artykułu.

Zaostrzone przepisy

Wtorek 3 marca 2026 roku to data wejścia nowych przepisów dotyczących ruchu drogowego. Nowelizacja przepisów rozszerza listę wykroczeń, za które policjanci zatrzymają kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące. Chodzi o przekraczanie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Grajnert podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak dodaje, tryb administracyjny będzie taki sam jak do tej pory w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jeszcze raz podkreślmy: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, poza obszarem zabudowanym. Powinniśmy tutaj się zdecydowanie do tego przygotować. My już jako policja jesteśmy gotowi. Od razu to podkreślę - zaznaczył Opas. Ten przepis dotyczący obszarów zabudowanych naprawdę dał bardzo duży efekt. Mamy zdecydowanie mniej wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, więc jest to krok w dobrym kierunku - podsumował.

Nowe przepisy nie dotyczą dróg ekspresowych i autostrad.

17-latkowie za kierownicą

Ogromna zmiana dotyczy też wieku osób uprawnionych do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Od 3 marca będą się mogły o to ubiegać osoby, które skończą 17 lat.

Kurs można rozpocząć trzy miesiące przed wymaganym wiekiem, a do egzaminu państwowego przystąpić mając 16 lat i 11 miesięcy.

Na pewno będzie można troszeczkę wcześniej kurs zacząć, ale dopiero w czerwcu będzie można zacząć już samodzielnie jeździć. Samodzielnie, pod opieką opiekuna. Tutaj też jest mniejszy limit punktów karnych, absolutna trzeźwość, dwa lata okresu próbnego - mówi dziennikarce RMF FM Magdalenie Grajnert Robert Opas.

Sam policjant przyznaje, że umożliwienie zdobycia prawa jazdy już 17-latkom często budziło kontrowersje, czy to nie za wcześnie. Po pierwsze, nie będzie to powodować wykluczenia komunikacyjnego, a dwa, że są to osoby szczerze zainteresowane uczestnictwem w ruchu. To nie będą przypadkowi siedemnastolatkowie. Będziemy oczywiście sytuację obserwować, ale w wielu krajach taki przepis funkcjonuje, więc myślę, że też jest to krok w dobrym kierunku - ocenia Opas.

Przed 3 marca nie można rozpocząć kursu ani zdać egzaminu na nowych zasadach. 17-latek musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna na taki kurs.

Warunkiem jazdy będzie obecność pasażera-opiekuna spełniającego wymagania określone w ustawie. Będzie to musiał być ktoś, kto ma co najmniej 25 lat i co najmniej 5 lat doświadczenia za kierownicą oraz nie może mieć zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich 5 lat, a także nie może znajdować się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Przed ukończeniem 18. roku życia młody kierowca może prowadzić samochód wyłącznie na terenie Polski. Nie może pracować jako kierowca, np. kurier lub w przewozie osób.

Młodego kierowcę obowiązuje też całkowity zakaz spożywania alkoholu - limit to 0,0 promila we krwi.

Młody kierowca zostanie objęty wydłużonym okresem próbnym, obowiązującym do czasu ukończenia 20. roku życia. W rzeczywistości będzie on trwał maksymalnie 3 lata od daty zdobycia uprawnień.

Za jazdę bez opiekuna 17-latkowi grozi mandat, cofnięcie uprawnień, zakaz prowadzenia pojazdów. Będzie też musiał przejść ponowny kurs.

Ciągnikiem będzie można szybciej

Wchodzące w życie 3 marca 2026 r. przepisy zwiększają też dopuszczalną prędkość dla ciągników rolniczych. Do tej pory zgodnie z przepisami mogły one jeździć maksymalnie 30 km/h. Teraz górna granica to 40 km/h.

Kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego na horyzoncie

W tym roku czekają nas jeszcze inne zmiany dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Od 3 czerwca 2026 r. dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka odpowiadać będzie wyłącznie rodzic lub opiekun, który musi liczyć się w takiej sytuacji z mandatem - od 20 do 100 zł.

Doprecyzowano także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach rowerowych. Jednocześnie został podniesiony minimalny wiek (z 10 do 13 lat) dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

2 września 2026 r. zmienią się natomiast przepisy dla kierowców zawodowych. Zmieni się wiek osób, które mogą uzyskać prawo jazdy dla kategorii D i D+E:

D i D+E - 18 lat (o ile przewóz drogowy jest wykonywany na liniach regularnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego trasa nie przekracza 50 km),

D1 i D1+E - 18 lat (o ile przewóz drogowy jest wykonywany na terytorium Polski),

D i D+E - 20 lat (o ile przewóz drogowy jest wykonywany na terytorium Polski),

D i D+E - 21 lat.

Od 3 czerwca 2026 prawo jazdy kat. D i D1 będą mogły uzyskać osoby z częściowym ubytkiem słuchu.