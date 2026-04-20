Duża awaria systemu obsługi kart płatniczych Polcard. Polacy zgłaszają problemy z płatnościami za zakupy w niektórych sklepach.
Wystąpiła poważna awaria systemu obsługi kart płatniczych Polcard - jednego z największych operatorów terminali w Polsce.
- Problemy dotyczą płatności kartami w sklepach stacjonarnych.
Polcard to jeden z największych w Polsce operatorów terminali do obsługi kart. Dziś od rana Polacy napotykają duże problemy z płaceniem za zakupy. Zgłoszenia w tej sprawie otrzymujemy na Gorącą linię RMF FM.
Skala problemu jest bardzo duża. Polcard obsługuje na przykład terminale do płacenia kartami w Żabkach. Może być więc tak, że nie da się w tych sklepach zapłacić za zakupy kartą, niezależnie od tego, czy mamy kartę VISA czy Mastercard i niezależnie od tego, jakiego banku klientem jesteśmy - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
Kłopoty można odczuć także płacąc w internecie. Choćby na portalach aukcyjnych.
"Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość" - czytamy w komunikacie na stronie Polcardu.
Dziś na zakupy lepiej zabrać ze sobą gotówkę.
