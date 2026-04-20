Edukacja dla bezpieczeństwa przejdzie duże zmiany - zapowiedziała to w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. Zdradziła też, jak będzie nazywał się ten przedmiot w nowej odsłonie.

Minister edukacji Barbara Nowacka / Tomasz Gzell / PAP

Pytana o zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa Barbara Nowacka przyznała w RMF FM, że dzisiaj ten przedmiot ma bardzo szeroki i teoretyczny charakter.



Mamy już przygotowywane podstawy programowe, które będą wzmacniały EDB - po pierwsze od symbolicznej zmiany nazwy - zapowiedziała minister edukacji. Dopytywana o szczegóły zdradziła, że edukacja dla bezpieczeństwa zmieni się najprawdopodobniej w kształcenie obronne.

To już pokazuje, na co będziemy kładli nacisk - na cyberumiejętności, cyberobronę, na odpowiednie umiejętności zareagowania w sytuacjach kryzysowych - wyliczała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał też minister edukacji o to, czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się strzelania. Zwrócił przy tym uwagę, że w wielu miejscach jest to niemożliwe z powodu braku strzelnic.

Proszę pamiętać, że to samorząd odpowiada za prowadzenie szkół i również prowadzenie strzelnic - odparła Nowacka.

