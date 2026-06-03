W ostatnich miesiącach inflacja wyhamowała i nie obserwujemy już dwucyfrowych wyników w ujęciu rok do roku. Nie oznacza to jednak, że ceny nie rosną - ich wzrost jest jednak znacznie wolniejszy niż w latach 2022–2023. Inflacja nadal obniża realną wartość pieniędzy Polaków, którzy coraz częściej szukają alternatywnych metod przechowywania oszczędności. Jak rozsądnie chronić kapitał przed inflacją?

/ Materiały prasowe

Jak kurczą się oszczędności Polaków?

Choć inflacja nie zabiera pieniędzy z konta, realnie ogranicza to, ile możemy za nie kupić, zmniejszając siłę nabywczą naszych oszczędności. Przechowując kapitał w gotówce lub na lokacie, musimy zawsze uwzględniać inflację. Jak tłumaczy MennicaKapitalowa.pl , zupełnie inaczej wygląda to podczas inwestowania w złoto. Zanim jednak przejdziemy do lokowania pieniędzy w kruszcu, sprawdźmy, jak zachowują się oszczędności w gotówce i na lokacie.



Przykład 1: Oszczędności w gotówce

W 2022 roku pan Adam miał na lokacie 50 tysięcy złotych. Analizując oficjalne dane GUS, możemy łatwo sprawdzić, ile ta kwota "była warta" po trzech latach, czyli w 2025 roku. Wystarczy pomnożyć dane z tabeli:

1,144 × 1,114 × 1,036 × 1,036 ≈ 1,37 ≈ 37%

Nominalnie pan Adam nadal ma 50 000 zł, ale ponieważ ceny są o około 37% wyższe, jego pieniądze mają dziś mniejszą siłę nabywczą. Realnie jego 50 tysięcy złotych jest więc warte około 36 500 zł (50000 ÷ 1,37). Inflacja "zjadła" więc ponad 13 000 zł, dlatego przechowywanie oszczędności w gotówce wiąże się ze znacznym ryzykiem straty.

/https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ /

Lokata a inflacja - czy to pewny zysk?

Na pierwszy rzut oka lokata bankowa wydaje się bezpiecznym i przewidywalnym sposobem oszczędzania, lecz aby uzyskać pełen obraz, należy zestawić ze sobą trzy elementy: oprocentowanie, inflację i podatek Belki.

Według danych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w marcu 2026 roku wyniosło około 3,07%.

Nie jest to jednak czysty zysk, ponieważ należy rozróżnić dwa terminy: zysk nominalny (dane widoczne w tabeli oprocentowania, np. 3,07% rocznie) oraz zysk realny (uwzględniający inflację). Jeśli inflacja wynosi około 3-3,5% rocznie (jak w latach 2024-2025), to nawet dodatnie oprocentowanie lokaty może nie dawać realnego zysku lub dawać jedynie niewielki wzrost.

Dodatkowym czynnikiem obniżającym faktyczny zysk z lokaty jest podatek Belki, czyli 19% podatek od zysków kapitałowych, który jest pobierany automatycznie od wypracowanych odsetek. Jeśli lokata oferuje 3,07% w skali roku, to po odliczeniu podatku realny zysk spada do około 2,48% - to jeszcze bez uwzględnienia inflacji.



Przykład 2: Oszczędności na lokacie

Pani Marta wpłaciła 10 000 zł na lokatę bankową z oprocentowaniem 3,07% w skali roku. Po 12 miesiącach otrzyma 307 zł odsetek brutto, jednak po odliczeniu 19% podatku Belki jej realny zysk wyniesie około 248,67 zł netto. Oznacza to, że jej kapitał wzrósł do 10 248,67 zł. Przy założeniu, że inflacja wynosi 3,6% rocznie, realna wartość zgromadzonych środków spadła jednak do około 9 892 zł. W praktyce oznacza to, że mimo nominalnego zysku, siła nabywcza pieniędzy zmniejszyła się o około 1%, co pokazuje, że przy wysokiej inflacji oprocentowanie depozytów nie zawsze chroni kapitał.

Wskaźnik inflacji CPI - zmiana (%) do analogicznego miesiąca poprzedniego roku

/https://stat.gov.pl/wykres/1.html, https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/inflacja-bazowa/ /

Złoto jako alternatywa dla lokaty

Inflacja sprawia, że pieniądz nie utrzymuje swojej siły nabywczej w dłuższej perspektywie. W efekcie oszczędności przechowywane w walucie są zawsze narażone na stratę. Tymczasem złoto zachowuje swoją wartość mimo upływu lat, dlatego coraz częściej bywa traktowane jako alternatywa dla lokaty.



Przykład 3: Oszczędności w złocie

W 1906 roku jedna uncja złota kosztowała zaledwie 20,67 dolarów amerykańskich. W tym samym czasie za nowe auto Ford Model N trzeba było zapłacić 500 dolarów lub około 24 uncje złota. Średnia cena złota w kwietniu 2026 roku wyniosła 4 730 dolarów za uncję, a za nowy samochód zapłacimy dziś średnio 50 000 dolarów lub niecałe 11 uncji złota.

Okazuje się, że samochody stały się relatywnie tańsze względem złota, mimo że nominalnie są dużo droższe. Dotyczy to również wielu innych produktów, których ceny rosną ze względu na inflację. Tymczasem złoto zachowuje wartość mimo upływu lat.



Czy złoto jest zawsze odporne na inflację?

Złoto inwestycyjne ( https://mennicakapitalowa.pl/pol_m_Zloto-inwestycyjne-100.html ) należy postrzegać w perspektywie długoterminowej. W krótkim okresie może niekoniecznie rosnąć proporcjonalnie do inflacji - na jego ceny wpływa wiele różnych czynników, takich jak stopy procentowe, siła nabywcza dolara czy nastroje inwestorów. Jednak w ujęciu kilkuletnim złoto zazwyczaj zachowuje lub nawet zwiększa swoją realną wartość. Eksperci rekomendują więc wybór złota jako sposobu na dywersyfikację oszczędności i ochronę kapitału przed utratą siły nabywczej. Trzeba pamiętać, że złoto nie generuje odsetek i dywidend, dlatego nie jest traktowane przez inwestorów jako zamiennik całego portfela.

Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady finansowej. Decyzje dotyczące zakupu złota powinny być podejmowane z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji finansowej i poziomu akceptowanego ryzyka.

Autor: Zespół ekspercki MennicaKapitalowa.pl

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Źródła:

Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Gold Price, PAP Biznes. Dane aktualne na maj 2026 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/

https://mennicakapitalowa.pl/Kurs-zlota-ccms-pol-72.html

https://stat.gov.pl/wykres/1.html

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/inflacja-bazowa/

https://goldprice.org/

https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/srednie-oprocentowanie-nowo-przyjetych-depozytow-od-gosp-domowych-w-iii-wynioslo-1



