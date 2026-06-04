Cena Bitcoina spadła w tym tygodniu o 13 proc. - tym samym jest on najsłabszy od niemal 4 miesięcy. Jak informują dealerzy, inwestorzy z niepokojem obserwują napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, co wpływa negatywnie na nastroje na rynkach.

W tym tygodniu wartość Bitcoina spadła o 13 proc. / Shutterstock

Cena Bitcoina spadła w tym tygodniu o 13 proc., osiągając najniższy poziom od niemal 4 miesięcy.

Co jest powodem spadków? Dowiesz się z tego artykułu.

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W czwartek cena flagowej kryptowaluty wynosiła 63 710 USD, co oznacza spadek o 1,9 proc. Wcześniej spadek wynosił nawet 5,5 proc. - do 61 322 USD za token. To najniżej od 6 lutego.

W tym tygodniu wartość Bitcoina spadła o 13 proc.

Ruch Strategy Inc., podkopane zaufanie rynku

Trend ten rozpoczął się po tym, jak Strategy Inc. - największy korporacyjny posiadacz Bitcoina - sprzedała tokeny o wartości ok. 2,5 mln USD - po raz pierwszy od końca 2022 r. To zaniepokoiło inwestorów.

Cena Bitcoina spadła w tym tygodniu, ponieważ Strategy złamała swoją obietnicę: "Nigdy nie sprzedawaj", a to podkopało zaufanie rynku - powiedział Josh Du, dyrektor ds. inwestycji w Animoca Brands.

Napięta sytuacja na Bliski Wschodzie

Do tego na Bliskim Wschodzie sytuacja nadal jest napięta, a to wpływa negatywnie na nastroje na rynkach.

Stany Zjednoczone i Iran prowadzą negocjacje w sprawie tymczasowego porozumienia pokojowego, jednak rozmowy na temat ostatecznych szczegółów, w tym kwestii zezwolenia na swobodny przepływ statków w cieśninie Ormuz oraz losu irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, przedłużają się. Dochodzi też do nowych ataków z obu stron.

Innym zagrożeniem dla Bitcoina - wg analityków - są fundusze ETF, które początkowo przyczyniły się do wzrostu cen Bitcoina, gdy powstały ponad 2 lata temu.

Wg danych agencji Bloomberg inwestorzy wycofali w ciągu ostatnich 13 sesji prawie 4,4 mld USD z ETF w USA opartych na Bitcoinie. To rekordowa seria odpływu środków.

Bitcoin ma wsparcie w okolicach 63 000 USD za token, a traderzy uważnie obserwują sytuację - powiedział Daniel Loh, dyrektor ds. inwestycji w Ericsenz Capital.

Analitycy wskazują, że Bitcoin nadal podatny jest na ryzyka makroekonomiczne i stracił ok. połowę swojej wartości od czasu, gdy w październiku 2025 r. osiągnął rekordowy poziom powyżej 126 000 USD.