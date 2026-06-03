Polska jest w dziesiątce państw o największych zasobach złota - poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. NBP posiada obecnie ponad 613 ton tego kruszcu. Celem jest 700 ton.

Adam Glapiński / Wojciech Olkusnik/ / East News

Adam Glapiński, szef NBP, ogłosił, że polski bank centralny zgromadził 613 ton złota.

Polska jest wśród 10 krajów na świecie z największymi rezerwami złota.

Glapiński ocenił, że obecne stopy procentowe są odpowiednie do stabilizacji inflacji i nie przewiduje ich podwyżek, jeśli warunki się nie zmienią.

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Niezrealizowany zysk na posiadanym surowcu wynosi ok. 153 mld zł - poinformował w środę podczas konferencji prasowej Adam Glapiński.

To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział prezes NBP. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.

Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.

Ponadto, wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł.

Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.

Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu w NBP wzrosły o 18 ton.

Sztabka złota / Shutterstock

Co ze stopami procentowymi?

Szef NBP był pytany na konferencji prasowej o to, czy jego zdaniem prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych zmalało od majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Prezes NBP zwrócił uwagę, że w maju inflacja lekko się obniżyła i była niższa niż się spodziewano. Trudno to interpretować inaczej jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki - wskazał prezes NBP.

W przekonaniu RPP - Rada mnie upoważniła do tego, żeby to powiedzieć - obecny poziom stóp jest dobry. Jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach, i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać, czy dyskutować na temat jego zmian - powiedział Glapiński.

Prezes banku centralnego zwrócił uwagę, że świat jest nieprzewidywalny, ale jeżeli obecne warunki się utrzymają, to "ten poziom stóp jest dobry".

Inflacja i stopy procentowe w Polsce

Główny Urząd Statystyczny pod koniec maja podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc.

We wtorek, na zakończeniu dwudniowego posiedzenia, RPP nie zmieniła stóp procentowych . Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.