Cztery osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie na półwyspie Istria. Maszyna, która wystartowała z Austrii, rozbiła się w czwartek przed południem. Na miejscu pracują służby ratunkowe i śledczy, którzy ustalają przyczyny tragedii.

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W katastrofie zginęły cztery osoby, prawdopodobnie obywatele Austrii.

Samolot rozbił się w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie, na półwyspie Istria.

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W czwartek, 4 czerwca, w godzinach przedpołudniowych doszło do tragicznego wypadku lotniczego na zachodzie Chorwacji. W pobliżu lotniska sportowego w Medulinie, na malowniczym półwyspie Istria, rozbił się niewielki samolot. Jak poinformowała chorwacka policja, w katastrofie zginęły cztery osoby.

Szczegóły zdarzenia

Do wypadku doszło około godziny 11:20. Według nieoficjalnych informacji rozbił się niewielki samolot zarejestrowany w Niemczech, który wystartował z Austrii. Maszyna miała wylądować na lotnisku w Medulinie, jednak nie dotarła do celu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe - policja oraz jednostki straży pożarnej z pobliskiej Puli.

Dowódca straży pożarnej w Puli, Ivica Rojnić, potwierdził, że wszystkie cztery osoby znajdujące się na pokładzie samolotu zginęły. Obszar jest zamknięty, nie ma dostępu; nie ma zagrożenia, czekamy na oględziny na miejscu i dalsze działania - przekazał Rojnić.

Okoliczności katastrofy

Chorwackie media informują, że ofiary katastrofy to obywatele Austrii. Według relacji świadków oraz lokalnych pilotów, samolot miał wpaść w spiralę i runąć na ziemię tuż przed planowanym lądowaniem.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną utraty kontroli nad samolotem - czy zawiodła technika, czy też doszło do błędu pilota.