Od czerwca 2026 roku osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy otrzymają wyższy zasiłek. Wzrosną podstawowe stawki świadczenia. Sprawdzamy, kto może liczyć na wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić oraz ile dokładnie wyniosą nowe kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
- Od 1 czerwca 2026 roku wzrosną stawki zasiłku dla bezrobotnych.
- Wysokość zasiłku zależy od długości stażu pracy oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.
- Standardowy okres pobierania świadczenia to 6 miesięcy, ale w niektórych przypadkach można otrzymywać zasiłek nawet przez rok.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że od 1 czerwca 2026 roku wzrosną stawki zasiłku dla osób pozostających bez pracy - przypomina serwis biznes.interia.pl. Nowe kwoty będą obowiązywać przez cały kolejny rok i obejmą zarówno świadczenie podstawowe, jak i jego warianty zależne od stażu pracy czy sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wariant podstawowy zasiłku dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia. Po upływie tego okresu kwota zasiłku spadnie do 1400,90 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składek i podatku, realna wypłata wyniesie odpowiednio około 1620 zł netto na początku oraz około 1270 zł netto w kolejnych miesiącach.
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Przede wszystkim należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej. Samo wpisanie do rejestru nie gwarantuje jednak automatycznej wypłaty świadczenia.
Do najważniejszych kryteriów należą:
- Przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.
- Uzyskiwanie w tym czasie wynagrodzenia nie niższego niż ustawowa płaca minimalna.
- Odprowadzanie składek na Fundusz Pracy od uzyskiwanego wynagrodzenia.
- Zakończenie działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona).
- Gotowość do podjęcia pracy i pozostawanie do dyspozycji urzędu pracy.
Do okresu uprawniającego do zasiłku wliczają się również urlop wychowawczy, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz zasadnicza służba wojskowa, pod warunkiem odprowadzania składek.
Standardowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni, czyli około pół roku. Dotyczy to osób zamieszkujących powiaty, w których stopa bezrobocia nie przekracza 150 proc. średniej krajowej. W regionach o trudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdzie bezrobocie jest wyższe, okres pobierania świadczenia może zostać wydłużony do 365 dni, czyli pełnego roku.
Dodatkowo, z rocznego zasiłku mogą skorzystać osoby po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy, osoby samotnie wychowujące dziecko oraz rodzice pozostający w bezrobociu wraz z partnerem, który nie ma prawa do świadczenia.
Zasiłek dla bezrobotnych jest zróżnicowany w zależności od długości stażu pracy. Osoby z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do świadczenia otrzymają 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Po czerwcowej waloryzacji w 2026 roku oznacza to 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1681 zł brutto w kolejnych miesiącach. Po potrąceniu składek i podatku, realna wypłata wyniesie około 1948 zł netto na początku oraz 1529 zł netto w dalszym okresie wsparcia.
Z kolei osoby z krótszym niż 5-letni stażem pracy otrzymają 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku.