​Linia lotnicza Ryanair w ostatnim czasie zwiększyła premie dla pracowników naziemnych za wyłapywanie pasażerów ze zbyt dużym bagażem podręcznym - poinformował brytyjski dziennik "Daily Mail". Nie tylko wzrosła stawka za pojedynczy ponadwymiarowy bagaż, ale również zniesiono miesięczny limit premii.

Wyższe premie dla pracowników naziemnych

Kontrola wielkości bagażu podręcznego to rutynowa procedura na lotniskach. Jak się jednak okazuje, pracownicy linii Ryanair otrzymują premię za każdego pasażera z bagażem, który nie mieści się w ustalonych limitach - poinformowała brytyjska prasa. Premia ta w ostatnim czasie wzrosła.

Jak przekazał "Daily Mail", wcześniej pracownicy mogli liczyć na ok. 1,50 euro za każdą zbyt dużą torbę, lecz od niedawna premia wzrosła do 2,50 euro. Ponadto, zniesiono dotychczas obowiązujący limit miesięcznej premii zarobionej w ten sposób, wynoszący 80 euro.

Szef Ryanaira Michael O’Leary stwierdził, że nowa taktyka okazała się skuteczna - podał dziennik. Co więcej, w ubiegłym roku stwierdził on, że "absolutnie nie przeprasza" za łapanie osób, które "oszukują system".

Michael O’Leary powiedział w rozmowie z "The Times", że od około pięciu lat linia zaostrza kontrole wobec osób z za dużymi torbami. Jak stwierdził, obecnie liczba takich przypadków jest bardzo mała.

Kiedyś około 0,5 proc. pasażerów pojawiało się z bagażem przekraczającym dozwolone rozmiary. Teraz jest to mniej niż 0,1 proc. - przekazał O’Leary.

Co grozi za ponadwymiarowy bagaż?

Na pokładzie samolotu linii Ryanair można mieć dwa rodzaje bagażu - "małą torbę" i "bagaż podręczny".

"Mała torba" - która jest w cenie biletu - jak informuje przewoźnik na swojej stronie internetowej, "musi mieścić się pod fotelem z przodu". Jej wymiary nie mogą przekraczać 40 x 30 x 20 cm. Linia nie podaje maksymalnej dopuszczalnej wagi.

Z kolei "bagaż podręczny" - za który trzeba dopłacić - "musi być przechowywany w schowku nad głowami". Jego maksymalne dopuszczalne wymiary to 55 x 40 x 20 cm i nie może przekroczyć 10 kg.

Za przekroczenie wymiarów torby grozi odmowa przyjęcia bagażu lub umieszczenie go w luku bagażowym i dodatkowe opłaty. Te, w zależności od sytuacji mogą sięgnąć nawet 75 euro lub funtów brytyjskich.