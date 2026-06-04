W wyniku ostatnich rosyjskich ataków na obwody doniecki, charkowski i sumski zginęło dziewięć osób, a 42 zostały ranne. Rosja wykorzystała rakietę balistyczną Iskander-M oraz blisko 300 bojowych dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić większość bezzałogowców, jednak wiele miejscowości ucierpiało wskutek ostrzału.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów z 2 czerwca 2026 r. / MAXYM MARUSENKO / PAP/EPA

Rosyjskie ataki objęły obwody doniecki, charkowski i sumski.

Zginęło 9 osób, a 42 zostały ranne.

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Ostatnia doba przyniosła kolejną falę rosyjskich ataków na wschodnie regiony Ukrainy. Najcięższe ostrzały dotknęły obwody doniecki, charkowski i sumski. Według informacji przekazanych przez władze lokalne, w wyniku tych działań zginęło dziewięć osób, a 42 zostały ranne. Rosyjskie wojska wykorzystały zarówno rakietę balistyczną Iskander-M, jak i ogromną liczbę bojowych dronów, co potwierdzają Siły Powietrzne Ukrainy.

Tragiczny bilans w obwodzie donieckim

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w obwodzie donieckim. Jak poinformowała Narodowa Policja Ukrainy, zginęło tam pięć osób, a 11 zostało rannych. Rosyjskie ostrzały objęły siedem miejscowości, prowadząc do zniszczenia 42 obiektów cywilnych, w tym aż 16 budynków mieszkalnych. Skala zniszczeń jest ogromna, a lokalne społeczności zmagają się z konsekwencjami ataków.

Intensywne ostrzały w obwodzie charkowskim

Równie dramatyczna sytuacja panuje w obwodzie charkowskim. Szef władz wojskowych regionu, Ołeh Syniehubow, przekazał, że w wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych. Ostrzał objął nie tylko sam Charków, ale także 17 innych miejscowości w regionie. Rosyjskie siły użyły tu zarówno rakiet, jak i pocisków kierowanych oraz różnego typu dronów bojowych.

Ofiary i zniszczenia w obwodzie sumskim

W obwodzie sumskim, według informacji przekazanych przez szefa władz wojskowych Ołeha Hryhorowa, w wyniku rosyjskiego ostrzału zginął jeden cywil, a dziesięć osób zostało rannych. Ataki dotknęły zarówno obiekty cywilne, jak i infrastrukturę krytyczną, co dodatkowo utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców regionu.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza wykazała się dużą skutecznością, zestrzeliwując 264 wrogie drony różnych typów, w tym Shahed, Gerbera i Italmas. Mimo to, część bezzałogowców oraz rakieta balistyczna uderzyły w cele na terenie kraju. Łącznie odnotowano uderzenia jednej rakiety balistycznej i 24 bojowych dronów w 11 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych dronów w 12 miejscach.