Dobre wieści dla kierowców, paliwa w Polsce tanieją.

Od wtorku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje ceny maksymalne, które wchodzą w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i poniedziałek.

W ostatni weekend, od soboty do poniedziałku włącznie, cena maksymalna bezołowiowej benzyny 95 wynosiła 6,03 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a oleju napędowego - 7,07 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny paliw na środę.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.