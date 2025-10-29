Zainteresowanie środkami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeznaczonymi na transformację energetyczną okazało się znacznie większe niż przewidywano. Jak wynika z najnowszego podsumowania Banku Gospodarstwa Krajowego, budżet na ten cel został już niemal w całości rozdysponowany, a liczba złożonych wniosków znacząco przekroczyła dostępne środki.

Miinister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Dawid Wolski/East News / East News

Przyjmowanie wniosków o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zakończyło się 15 października, ale ocena części z nich wciąż trwa.

Do tej pory podpisano umowy na prawie 82 mld zł, choć wartość zgłoszonych wniosków wyniosła około 150 mld zł.

Najwięcej funduszy przeznaczono na Fundusz Wsparcia Energetyki, zieloną transformację miast oraz morskie farmy wiatrowe.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Przyjmowanie wniosków o wsparcie z KPO zakończyło się 15 października, jednak proces oceny części z nich wciąż trwa - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Zgodnie z harmonogramem, umowy z beneficjentami muszą zostać podpisane do 31 sierpnia 2026 roku, natomiast wydatkowanie środków może nastąpić w późniejszym terminie.

Początkowo Bank Gospodarstwa Krajowego dysponował budżetem w wysokości 96,1 miliarda złotych, z czego zdecydowana większość środków miała formę pożyczek. Wsparcie bezzwrotne przewidziano jedynie na inwestycje w technologie wodorowe, na które przeznaczono 2,1 miliarda złotych.

Jak podkreśla prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK, "całość pieniędzy zostanie rozdysponowana". Dotychczas bank podpisał umowy na prawie 82 miliardy złotych, jednak zainteresowanie programem było znacznie większe niż dostępny budżet.

Na co poszło najwięcej pieniędzy?

Największa część środków, bo aż 67,2 miliarda złotych, została przeznaczona na pożyczki w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu zawarto sześć umów na niemal 61 miliardów złotych, które mają zostać wykorzystane na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Skala zapotrzebowania na środki z KPO przerosła wszelkie oczekiwania. Wartość złożonych wniosków wyniosła ok. 150 mld zł. Ale długość nowej i zmodernizowanej sieci to ok. 147 tys. km, czyli 42 razy więcej niż obwód Polski - podkreśla prof. Postuła.

Drugim kluczowym instrumentem KPO były inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast. Na ten cel przeznaczono 14,8 miliarda złotych, a do tej pory BGK podpisał ponad tysiąc umów obejmujących około 3 tysiące zadań o łącznej wartości niemal 7,8 miliarda złotych. Projekty te obejmują szeroki zakres działań - od termomodernizacji budynków, przez rozwój transportu niskoemisyjnego, aż po inwestycje w odnawialne źródła energii.

Trzecim, równie istotnym obszarem wsparcia, była budowa morskich farm wiatrowych w ramach Funduszu na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej. Początkowo na ten cel planowano przeznaczyć około 20 miliardów złotych, jednak ostatecznie budżet został zmniejszony do 9,8 miliarda złotych. Do tej pory BGK podpisał pięć umów dotyczących tego segmentu.

Zmniejszenie budżetu na transformację energetyczną wynikało m.in. z konieczności przesunięcia części środków na fundusz obronności i bezpieczeństwa. Decyzja ta, choć podyktowana aktualnymi priorytetami państwa, spotkała się z rozczarowaniem wielu samorządów i przedsiębiorstw, które liczyły na większe wsparcie w realizacji ambitnych projektów energetycznych.