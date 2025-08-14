Prokuratura Europejska (EPPO) wszczęła dochodzenie w związku z wątpliwościami co do sposobu wykorzystania pieniędzy z KPO w sektorze HoReCa, czyli branży turystycznej i gastronomicznej – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Przypomnijmy, chodzi o wątpliwości wokół dotacji dla firm z branży HoReCa, które zostały przeznaczone na m.in. jachty, sauny, solaria, mobilne ekspresy do kawy, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Aferą dotyczącą wydatkowania unijnych pieniędzy zajmie się Prokuratura Europejska / Shutterstock

Co oznacza wszczęcie dochodzenia?

Mogę potwierdzić, że Europejska Prokuratura (EPPO) wszczęła dochodzenie - przekazała dziennikarce RMF FM Tine Hollevoet rzeczniczka Prokuratury Europejskiej. Rzeczniczka zastrzegła, że "nie może podać żadnych dalszych szczegółów, aby nie narażać toczącego się śledztwa".

Wszczęcie dochodzenia oznacza, że Prokuratura Europejska uznała, że podejrzenia zawarte w zgłoszeniu mieszczą się w zakresie jej kompetencji, czyli jest możliwa szkoda dla interesów finansowych UE.

Za każdym razem, gdy otrzymujemy zgłoszenie o przestępstwie (czy to od organów krajowych, czy od podmiotów prywatnych, takich jak obywatele - przyp. RMF FM), analizujemy je, aby sprawdzić, czy podejrzenia zawarte w zgłoszeniu mieszczą się w zakresie naszych kompetencji. Jeśli podejrzenia mieszczą się w zakresie naszych kompetencji, Prokurator Delegowany UE może podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia. Ma ono charakter zarówno obciążający, jak i uniewinniający, więc nadal obowiązuje zasada domniemania niewinności - przekazała Hollevoet.

Żurek przekazał sprawę

Przypomnijmy, w poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział przekazanie sprawy europejskim organom. Jak mówił wówczas Żurek, polska prokuratura, która wszczęła postępowanie sprawdzające, ma obowiązek przekazać sprawę prokuratorom europejskim.

To jest niezależna instytucja, tam jest prokurator wybierany na 7 lat przez ważne instytucje unijne - zaznaczył. Oświadczył, że rozmawiał m.in. z szefową Prokuratury Europejskiej, która odpowiada za jej polską część. Jestem już po rozmowie, więc dzisiaj to postępowanie zostanie przekazane i będą to prowadzić niezależni prokuratorzy - poinformował prokurator generalny.

Polska przystąpiła do EPPO w styczniu tego roku. W zeszłym miesiącu na jej wniosek po raz pierwszy dokonano w kraju zatrzymań. Chodziło o grupę przestępczą, która nielegalnie handlowała finansowaną przez Unię żywnością przeznaczoną dla uchodźców.

Dotacje na sauny i jachty

W czwartek użytkownicy platformy X zaczęli publikować przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO na kontrowersyjne cele, m.in. jachty czy sauny. Sprawą zajęły się media, a resort funduszy zapowiedział kontrole, które prowadzi także prokuratura. Premier Donald Tusk zapowiedział szybkie decyzje i odebranie środków w razie nadużyć. W związku z nieprawidłowościami odwołano prezes PARP, a resort funduszy zapowiedział weryfikację przyznanych dotacji. Wyniki kontroli mają być znane do końca trzeciego kwartału.

Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii Covid-19.



Zasady naboru HoReCa ustalono w 2023 r. Wnioski o przyznanie funduszy można było składać w okresie maj-czerwiec oraz lipiec-październik 2024 r. W drugiej rundzie składania wniosków wprowadzono ułatwienia dla ubiegających się o dodatkowe środki, w tym m.in. obniżono do 20 proc. minimalny spadek obrotów liczony rok do roku w latach 2020-2021. Poza spadkiem obrotów, drugim kryterium umożliwiającym przyznanie dotacji jest wprowadzenia nowej usługi lub rozszerzenia oferty.



