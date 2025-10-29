Mężczyzna prowadził bmw, mając niemal 3,5 promila alkoholu w organizmie. W samochodzie przewoził swoją 7-letnią córkę, narażając ją na poważne niebezpieczeństwo.

Kierowca bmw miał 3,5 promila alkoholu w organizmie / Lubuska policja /

33-latek prowadził samochód, mając blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna przewoził 7-letnią córkę, narażając ją na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

28 października 33-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Policjanci z Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) otrzymali w niedzielę zgłoszenie o podejrzanym zachowaniu kierowcy bmw, który gwałtownie przyspieszał i zwalniał bez wyraźnej przyczyny. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali pojazd i zatrzymali go do kontroli. Badanie alkomatem potwierdziło, że 33-latek był kompletnie pijany. W aucie jechała z nim jego małoletnia córka.

Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Funkcjonariusze natychmiast przekazali ją pod opiekę matki. Kierowca trafił do policyjnej izby wytrzeźwień. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a bmw zostało odholowane na policyjny parking.

We wtorek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Sąd może również orzec przepadek samochodu.