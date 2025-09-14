Wróciły płatności w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy dla gastronomi, hotelarstwa, turystyki i kultury - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze mają być wypłacane pod pewnymi warunkami, w tym po weryfikacji prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. W sierpniu wybuchła afera z dotacjami z KPO.

PARP poinformowała, że od 12 września wznowiła wypłaty pieniędzy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na początku sierpnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media. W kolejnych dniach na temat środków KPO dla branży na portalach społecznościowych i w mediach wypowiadali się m.in. politycy - zarówno opozycji, jak i koalicji rządzącej. W połowie sierpnia płatności w ramach programu zostały wstrzymane do czasu weryfikacji umów.

PARP: Wypłaty pod pewnymi warunkami

PARP poinformowała, że od 12 września wznowiła wypłaty pieniędzy dla mikro-, małych i średnich firm pod pewnymi warunkami. Agencja zaznaczyła, że każde przedsięwzięcie rozliczane jest na zasadzie refundacji wydatków, a płatności będą wysyłane dopiero po weryfikacji, czy dane przedsięwzięcie zostało prawidłowo zrealizowane.

"Oznacza to, że refundacja poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu procesu sprawdzającego, obejmującego m.in. ocenę zgodności zakupów z celem projektu związanego z dywersyfikacją/rozszerzeniem działalności, a po zakończeniu realizacji zadań ustalenie faktycznego wykorzystania zakupionych maszyn lub urządzeń w ofercie handlowej przedsiębiorcy" - wyjaśniła PARP.

W komunikacie dodała, że przedsiębiorcy podlegający weryfikacji będą o tym fakcie informowani. Zapewniła jednocześnie, że celem jest "sprawne i transparentne rozliczenie inwestycji przy zachowaniu najwyższych standardów formalnych i merytorycznych".

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami - każdą umowę z inną firmą. Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

"Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa"

Nabór pod nazwą "Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa" skierowany był do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo, tj. np. na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, robót budowlanych, inwestycji związanych z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także wprowadzenia usług rozwojowych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników (np. szkolenia lub przekwalifikowanie pracowników).

Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r.

Wysokość dofinansowania wynosiła od 50 tys. do 540 tys. zł (do 90 proc.) kosztów kwalifikowanych, które maksymalnie mogły wynieść 600 tys. zł. Wsparcie było udzielane w formie refundacji wydatków z części dotacyjnej KPO. Co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu musiało być przeznaczone na działania inwestycyjne; na szkolenia lub doradztwo mogło być to maksymalnie 30 proc.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.