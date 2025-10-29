W poniedziałek, 27 października, w krakowskiej Ikei doszło do niecodziennego incydentu z udziałem posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Polityk został zatrzymany przez ochronę sklepu po tym, jak nie zapłacił za część towarów. Sklep wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie, a sam poseł przyjął mandat i wyjaśnił okoliczności zdarzenia.
- Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, został zatrzymany przez ochronę Ikei w Krakowie za niezapłacenie za część zakupów.
- Sklep wydał oficjalne oświadczenie, informując o spokojnym przebiegu interwencji i współpracy z policją.
- Wartość nieopłaconych towarów wyniosła 390 złotych, a polityk został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.
- Berkowicz tłumaczył zajście pośpiechem i nieuwagą podczas samoobsługowego skanowania produktów.
