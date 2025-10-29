Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło istotne zmiany w regulaminie dotyczącym wyglądu kobiet służących w polskiej armii. Najważniejsza modyfikacja dotyczy długości włosów - od teraz panie w mundurach mogą mieć włosy sięgające nawet do połowy pleców.

/ Shutterstock

Nowe przepisy pozwalają kobietom w wojsku na dłuższe włosy - do połowy pleców.

Dotychczasowe ograniczenie pozwalało na włosy sięgające maksymalnie do kołnierza.

Dopuszczalne są fryzury w formie pojedynczego kucyka lub warkocza.

Zmiany w regulaminie

W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON z dnia 24 października, które ukazało się Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej 27 października, pojawiły się zmiany w "Regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego". Zmiany dotyczą m.in. długości włosów kobiet służących w polskiej armii.

Od teraz kobieta służąca w wojsku może mieć: włosy krótkie lub upięte z tyłu głowy, sięgające maksymalnie do połowy pleców. Do tej pory kobiety mogły mieć włosy sięgające maksymalnie do kołnierza.

Jakie fryzury są dozwolone?

Zarządzenie wskazuje też, że kobieta może mieć fryzurę w formie pojedynczego kucyka lub warkocza, jednak nie może ona utrudniać noszenia nakrycia głowy.

/ Biuro prasowe MON

/ Biuro prasowe MON

"Żołnierz kobieta może mieć włosy krótkie lub upięte z tyłu głowy sięgające maksymalnie do połowy pleców. Może golić głowę. Dopuszcza się upięcia włosów typu: pojedynczy kucyk lub pojedynczy warkocz. Fryzura nie może utrudniać noszenia nakrycia głowy. Nie może utrudniać wykonywania zadań służbowych ani być sprzeczna z wymogami BHP na zajmowanym stanowisku" - czytamy w zarządzeniu.