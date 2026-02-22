Donald Trump ogłosił w sobotę wysłanie okrętu szpitalnego do Grenlandii. Celem misji ma być pomoc dla chorych mieszkańców wyspy. Nie podano przyczyny decyzji prezydenta USA.

Okręt szpitalny USNS Mercy / Shutterstock

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie okrętu szpitalnego na Grenlandię, by "zaopiekować się wieloma chorymi".

Współpracę przy akcji zadeklarował gubernator Luizjany i specjalny wysłannik ds. Grenlandii, Jeff Landry.

"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zaopiekować się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Prezydent nie rozwinął wypowiedzi ani nie wyjaśnił, co miało być powodem wysłania okrętu. Landry obok funkcji gubernatora Luizjany pełni też funkcję specjalnego wysłannika USA ds. Grenlandii.

Nie ma też dotąd informacji o żadnym kryzysie publicznego systemu opieki zdrowotnej na Grenlandii. Jak podała agencja Reutera, w sobotę duńskie siły ewakuowały członka załogi amerykańskiego okrętu podwodnego u wybrzeży Grenlandii. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w stolicy Grenlandii, Nuuk.

Prezydent Trump nie określił, jaki okręt zostanie wysłany na wyspę, lecz dołączył do wpisu obraz przedstawiający jeden z dwóch okrętów szpitalnych sił zbrojnych USA.

Jednym z nich jest USNS Mercy, który przechodzi obecnie roczny remont w porcie Mobile w Alabamie. W tym samym miejscu zacumowany jest też drugi z okrętów, USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych.