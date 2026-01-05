Pięciu Polaków zakwalifikowało się do ostatniego konkursu tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Bischofshofen. W zawodach wystąpią Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.

Pięciu Polaków w kolejnym konkursie TCS - na zdjęciu Anze Lanisek ze Słowenii / ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Tomasiak uzyskał 130,5 m i 134,9 pkt, Kot - 130,5 m i 131,8 pkt, Stoch - 130 m i 130,3 pkt, Kubacki - 122 m i 116,6 pkt, a Wąsek - 122,5 m i 114,4 pkt.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc. Kacper Tomasiak był 14., Maciej Kot - 16., Kamil Stoch - 18., Dawid Kubacki - 32., a Paweł Wąsek - 35.

Pierwsza seria konkursu wieńczącego 74. edycję TCS odbędzie się systemem KO. Na podstawie wyników kwalifikacji utworzono 25 par. Dojdzie do dwóch polskich pojedynków. Rywalem Kota będzie Wąsek, a Stocha - Kubacki. Tomasiak zmierzy się z Włochem Aleksem Insamem.

Po konkursach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Prevc. Słoweniec w klasyfikacji cyklu ma 41,4 pkt przewagi nad drugim Austriakiem Janem Hoerlem. Prevc może powtórzyć wyczyn swojego starszego brata Petera, który 10 lat temu zdobył Złotego Orła.

Wtorkowy konkurs na skoczni im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen ma planowo rozpocząć się o godzinie 16.30.



