Nie tylko SMS-y i wiadomości e-mail, ale także tradycyjne listy wykorzystują oszuści do wyłudzania pieniędzy od kierowców. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ostrzega przed fałszywymi informacjami o nałożeniu mandatów i tłumaczy, jak rozpoznać, czy faktycznie zostaliśmy ukarani.

Jednostka podlegająca Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego otrzymała zgłoszenia dotyczące różnych form wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy od kierowców. Przykłady takich oszustw opublikowano pod koniec 2025 roku na stronie internetowej instytucji.

Część fałszywych wezwań do zapłaty trafia do kierowców w formie SMS-ów. W jednym z nich CANARD pojawia się nawet jako nadawca. W treści widnieje link z nieprawidłowym adresem "govcanard" oraz informacja, że w ciągu 24 godzin należy zapłacić mandat w wysokości 50 zł. "Zapłać lub odwołaj się, by uniknąć kosztów" - czytamy w wiadomości, w której brakuje polskich znaków diakrytycznych.

W fałszywych wiadomościach e-mail oszuści informują z kolei, że w związku z przekroczeniem prędkości kierowca został ukarany mandatem, który należy opłacić w ciągu 72 godzin. Płatności można dokonać wyłącznie przez przelew internetowy, co nie jest prawdą. Również ta wiadomość zawiera fałszywy link do strony CANARD.

Kolejnym sposobem jest wysyłanie fałszywej korespondencji pocztowej. Widnieje w niej rzekome zdjęcie zrobione przez fotoradar, informacja o miejscu przekroczenia prędkości oraz nakaz dokonania przelewu na wskazane konto w ciągu 7 dni. W liście znajduje się także fałszywy adres e-mail do CANARD.

Jak rozpoznać, czy naprawdę musimy zapłacić mandat?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje, że prawidłowa korespondencja od Centrum w sprawach dotyczących naruszenia przepisów jest prowadzona w formie tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK CANARD).

Warto pamiętać, że pierwsza przesyłka, jaką otrzymuje właściciel lub posiadacz pojazdu, nie jest jeszcze mandatem karnym. CANARD, po ujawnieniu naruszenia, wysyła odpowiednie formularze do wypełnienia, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego. Do dokumentów dołączona jest także karta informacyjna zawierająca wzór mandatu karnego.

Każdy mandat karny kredytowany wystawiany przez CANARD posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Płatności można realizować w banku, na poczcie lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Bardzo ważne jest, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) nigdy nie przesyła linków do opłacenia grzywny - wszelkie tego typu wiadomości należy traktować jako próbę oszustwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanej korespondencji zaleca się kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym lub infolinią pod numerem (22) 220 45 00, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Co z fałszywymi SMS-ami?

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość SMS, zwłaszcza zawierającą linki lub informacje o rzekomych płatnościach, możesz zgłosić ją bezpłatnie na numer CERT - 8080, korzystając z opcji "Przekaż" lub "Prześlij dalej" w swoim telefonie.

Każdy, kto stał się ofiarą ataku lub doszło do kradzieży danych (np. bankowości elektronicznej) bądź środków finansowych, powinien poinformować o tym swój bank, zgłosić sprawę na policję oraz do CERT.PL.