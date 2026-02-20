​Spółka Centralny Port Komunikacyjny szykuje się do budowy fundamentów głębokich terminalu lotniska Port Polska. W przetargu spłynęło sześć ofert. Wszystkie mieszczą się w przewidzianym budżecie.

Sześć ofert na fundamenty terminalu Portu Polska, wszystkie w budżecie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock/East News/Wojciech Olkuśnik /

Na sfinansowanie zamówienia zarezerwowano prawie 412 mln zł brutto.

Najniższą ofertę złożył Budimex - niecałe 146 mln zł. Pozostali oferenci to: Mirbud (168,7 mln zł), turecki Dogus Insaat Ve Ticaret (180 mln zł), PORR (188,6 mln zł), Mostostal Warszawa (188,8 mln zł) oraz Polaqua (225,5 mln zł). Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na czerwiec 2026 roku.

W pierwszym etapie inwestycji przewidziano wykonanie ponad 8100 pali i kolumn o długości od 9 do 30 metrów, co łącznie da ponad 140 km wzmocnienia podłoża. Prace palowe mają zakończyć się do końca 2027 roku, a odbiór końcowy zaplanowano na początek 2028 roku.

Pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek, podkreślił, że priorytetem jest udział polskich firm w realizacji projektu. Doceniamy wykonawców posiadających doświadczenie na krajowym rynku, realizujących duże inwestycje infrastrukturalne, zatrudniających polski personel i działających zgodnie z polskimi normami oraz przepisami - zaznaczył.

Prezes CPK Filip Czernicki zapowiedział, że fundamentowanie nowego lotniska ruszy w drugiej połowie 2026 roku i będzie symbolicznym początkiem prac.

W ramach programu Port Polska powstanie centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port ma uzyskać certyfikacje, a w 2032 roku - zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP Warszawa-CPK-Łódź. Całkowity koszt inwestycji do 2032 roku szacowany jest na 131,7 mld zł.