Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na Ukrainie, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło operowanie polskie i sojusznicze lotnictwo. Działania mają charakter prewencyjny i służą zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje.

/ RMF FM

Polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło operacje w naszej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało dyżurne pary myśliwskie oraz samolot wczesnego ostrzegania.

Działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przygranicznych.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu X.