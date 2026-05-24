Ma wodę czystszą niż w basenie i bielutki piasek, a turyści nazywają ją "rajem na ziemi". Spiaggia dei Conigli została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech według prestiżowego rankingu TripAdvisor 2025. Ta perełka bije rekordy popularności, ale żeby na nią wejść, musisz spełnić jeden ważny warunek. Sprawdź, jak tam dotrzeć i dlaczego wprowadzono rygorystyczne limity odwiedzin.

Spiaggia dei Conigli na Lampedusie uznana za najpiękniejszą plażę Włoch / Shutterstock

Lato we Włoszech to czas, kiedy słońce świeci najjaśniej, a temperatury zachęcają do wypoczynku nad morzem. Wśród licznych plaż rozsianych na Półwyspie Apenińskim i wyspach, jedna wyróżnia się szczególnie. Spiaggia dei Conigli, położona na malowniczej wyspie Lampedusa, została uznana za najlepszą plażę we Włoszech według prestiżowego rankingu Travelers’ Choice Awards 2025 serwisu TripAdvisor.

Krystalicznie czysta woda i bielutki piasek

Spiaggia dei Conigli zajęła 5. miejsce wśród najlepszych plaż Europy, choć konkurencja była ogromna - na liście znalazły się m.in. słynne plaże z Grecji, Portugalii czy Hiszpanii. To jednak właśnie ta włoska perełka zdobyła serca podróżnych, którzy zachwycają się jej niezwykłą urodą. Plaża słynie z lazurowej, przejrzystej wody - według wielu osób "bardziej krystalicznie czystej niż basen" - oraz białego piasku, który kontrastuje z błękitem morza i zielenią okolicznych wzgórz.

Unikalny charakter Spiaggia dei Conigli podkreśla jej naturalność i troska o środowisko. Plaża jest znana jako jedno z najważniejszych miejsc lęgowych żółwi morskich na Morzu Śródziemnym.

Aby chronić ten wyjątkowy ekosystem, w sezonie letnim - od czerwca do połowy października - wprowadzono limity odwiedzin. Plażowicze mogą korzystać z uroków tego miejsca podczas dwóch tur dziennie, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji. Ograniczenie liczby gości sprawia, że atmosfera pozostaje spokojna, a każdy może cieszyć się pięknem przyrody bez tłumów i zgiełku.

Już samo dotarcie na Spiaggia dei Conigli to prawdziwa przygoda. Na plażę można dojść pieszo - spacer z centrum Lampedusy trwa około godziny i prowadzi przez malownicze krajobrazy wyspy. Alternatywnie możliwy jest dojazd rowerem, wypożyczonym samochodem, elektryczną hulajnogą lub autobusem. Ostatni odcinek drogi to krótki spacer, dlatego warto zabrać ze sobą wygodne buty oraz zapas wody.

Inne włoskie plaże wśród najlepszych w Europie

Spiaggia dei Conigli nie jest jedyną włoską plażą wyróżnioną w tegorocznym rankingu Travelers’ Choice Awards. Na liście znalazły się również Plaża Tropea (8. miejsce), Spiaggia La Cinta (12. miejsce) oraz Cala Mariolu na Sardynii (15. miejsce). To dowód na to, że Włochy pozostają jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla miłośników morskiego wypoczynku.