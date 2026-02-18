Marzysz o słonecznych wakacjach i szukasz idealnego miejsca na błogi relaks nad morzem? Oto najnowszy ranking najlepszych plaż Europy na rok 2026 według użytkowników Tripadvisor. Sprawdź, gdzie znajdziesz różowy piasek, turkusowe laguny i widoki, które zapierają dech w piersiach.

Elafonissi na Krecie została najwyżej ocenioną plażą Europy / Shutterstock

Tripadvisor opublikował ranking najlepszych plaż świata i Europy na 2026 rok.

Ranking powstał na podstawie milionów opinii podróżnych z całego świata.

Najlepszą plażą świata została Isla Pasion w Meksyku.

Które z plaż w Europie zostały najwyżej ocenione? Przeczytaj w artykule!

Najpiękniejsze plaże Europy - nowy ranking Tripadvisora

Luty to miesiąc, w którym wielu z nas z utęsknieniem patrzy w stronę kalendarza i zaczyna planować wakacyjne wyjazdy. Jeśli i Ty marzysz o ciepłych promieniach słońca oraz kąpielach w krystalicznie czystej wodzie, najnowszy ranking Tripadvisora z pewnością pomoże Ci wybrać kierunek podróży. Największa na świecie platforma turystyczna, opierając się na milionach opinii i ocen użytkowników, wybrała najlepsze plaże świata i Europy na 2026 rok.

Dla wielu podróżnych plaża jest główną atrakcją - podkreśla Laurel Greatrix, dyrektor ds. komunikacji w Tripadvisor.

Najnowszy ranking nie tylko wskazuje topowe miejsca, ale też pomaga zaplanować wymarzony urlop - od wyboru kierunku, po praktyczne wskazówki dotyczące pobytu.

Grecja na czele: Elafonissi i Balos - perły Krety

Wśród europejskich plaż bezkonkurencyjna okazała się Elafonissi na Krecie, która zajęła drugie miejsce w światowym rankingu. Jej niepowtarzalny, różowy piasek powstały z rozdrobnionych muszli przyciąga turystów z całego świata. Plaża zachwyca nie tylko kolorem, ale i płytkimi lagunami, idealnymi dla rodzin z dziećmi, oraz głębszymi wodami, które docenią amatorzy pływania i snorkelingu. Otaczający las cedrowy zachęca do spacerów, a piaszczyste łachy - do obserwacji ptaków.

Kreta może pochwalić się jeszcze jedną perełką - Laguną Balos, która uplasowała się na trzecim miejscu w Europie. Dawniej była kryjówką piratów, dziś to chroniony obszar przyrodniczy z przejrzystą, turkusową wodą i spektakularnym, skalistym krajobrazem. Warto pamiętać o odpowiednim obuwiu, jeśli planujesz dojazd samochodem - zejście z parkingu jest strome. Tripadvisor radzi odwiedzić Balos wcześnie rano i rozważyć rejs promem z portu Kissamos, by w pełni nacieszyć się spokojem tego miejsca.

Algarve i Sardynia - malownicze klify i karaibskie laguny

W czołówce znalazła się La Pelosa na włoskiej wyspie Sardynia / Shutterstock

W pierwszej dziesiątce najlepszych plaż Europy znalazły się również Praia da Falésia w portugalskim Algarve oraz La Pelosa na Sardynii.

Praia da Falésia, zajmująca piąte miejsce, urzeka ochrowymi klifami i panoramicznymi widokami na Atlantyk. To miejsce, które zachwyci miłośników długich spacerów i fotografii.

Na ósmym miejscu uplasowała się La Pelosa, prawdziwa wizytówka Sardynii. Plaża słynie z krystalicznie czystej, błękitnej wody przypominającej Karaiby oraz XVI-wiecznej wieży strażniczej Torre della Pelosa. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają egzotycznych doznań bez opuszczania Europy.

Plaża „jedyna w swoim rodzaju” – nowa kategoria dla prawdziwych odkrywców

W tegorocznym zestawieniu Tripadvisora pojawiła się nowa kategoria: "jedyna w swoim rodzaju". To zestawienie najbardziej unikalnych plaż na świecie, które zachwycają nie tylko krajobrazem, ale i niezwykłymi atrakcjami.

Na szczycie tej listy znalazła się Kolonia Pingwinów na plaży Boulders w Południowej Afryce, gdzie można obserwować zagrożone wyginięciem afrykańskie pingwiny.

Drugie miejsce należy do Isola Bella - skalistego rezerwatu przyrody u wybrzeży Sycylii, który wyróżnia się widokiem na starożytny teatr w Taorminie.

Na trzecim miejscu uplasowała się plaża Bamburgh w Wielkiej Brytanii, malowniczo położona u stóp zamku, idealna na spacery z psem i chwile wytchnienia z dala od tłumów.

Najlepsza plaża świata 2026 - Isla Pasion w Meksyku

Najlepszą plażą świata została Isla Pasion w Meksyku / Shutterstock

Choć Europa może pochwalić się prawdziwymi perełkami, tytuł najlepszej plaży świata na 2026 rok zdobyła Isla Pasion w Meksyku. To miejsce, gdzie można podziwiać rafy koralowe, pływać z płaszczkami i obserwować żółwie morskie w naturalnym środowisku. Wyspa dostępna jest tylko łodzią, co dodatkowo podkreśla jej ekskluzywny charakter i dziewiczą przyrodę.

Gdzie warto zaplanować wakacje w 2026 roku?

Wakacje 2026 zapowiadają się wyjątkowo ekscytująco dla miłośników plażowania. Bez względu na to, czy wybierzesz różowy piasek Elafonissi, klifowe wybrzeża Algarve, czy karaibską lagunę na Sardynii - każda z wyróżnionych plaż to gwarancja niezapomnianych wrażeń.