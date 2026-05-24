Wielu z nas nie wyobraża sobie nocy bez czworonoga u boku, ale czy to na pewno bezpieczne? Weterynarz dr Sandra Mitchell wyjaśnia, jak obecność psa w pościeli wpływa na nasze zdrowie, psychikę i... jakość snu. Sprawdź, zanim zgasisz światło przed spaniem.

Pies w łóżku to dla wielu sposób na bliskość i poprawę nastroju - obniża lęk i pomaga się wyciszyć przed snem.

Jednak psy często budzą się w nocy i mogą przeszkadzać osobom o lekkim śnie, co prowadzi do zmęczenia.

Warto też pamiętać o alergiach i higienie - sierść i pasożyty mogą być problemem, zwłaszcza dla alergików.

Ekspertka radzi, by wpuszczać psa do łóżka tylko, gdy jest dojrzały emocjonalnie i nauczony czystości, oraz ustalić jasne zasady.

Dla wielu osób obecność psa w łóżku to sposób na budowanie silnej więzi ze swoim czworonogiem. Jak zauważa dr Sandra Mitchell, taki kontakt może wyraźnie poprawić samopoczucie opiekuna.

Obecność psa obniża poziom lęku i pomaga stworzyć uspokajającą rutynę przed snem - podkreśla ekspertka. Wspólne zasypianie z pupilem daje poczucie bliskości, redukuje samotność i przynosi ulgę po trudnym dniu.

Nie wszyscy właściciele są jednak zwolennikami tej praktyki. Przeciwnicy podkreślają, że psy rzadko przesypiają całą noc bez ruchu. Często się przebudzają, potrafią zeskoczyć z łóżka i znów do niego wracać, co dla osób o lekkim śnie może oznaczać nieprzespane noce i chroniczne zmęczenie.

Psy zwykle są lekkimi śpiochami i mogą często budzić się w nocy, co może zakłócać odpoczynek właściciela, zwłaszcza jeśli on sam jest lekkim śpiochem - przyznaje dr Mitchell. Dla osób ceniących spokojny, niezakłócony sen, pies w łóżku może nie być najlepszym rozwiązaniem.

Kolejną istotną kwestią, którą warto rozważyć, są alergie oraz higiena. Nawet najbardziej zadbany pies gubi sierść, a w pościeli mogą gromadzić się alergeny. Dodatkowo istnieje ryzyko przenoszenia pasożytów, takich jak pchły, kleszcze czy pasożyty jelitowe. Te zagrożenia zdrowotne powinny być szczególnie brane pod uwagę przez osoby z alergiami lub obniżoną odpornością.

Kiedy pozwolić psu spać w łóżku?

Zdaniem dr Mitchell decyzja o wpuszczeniu psa do łóżka powinna być dobrze przemyślana. Ważne jest, by pies był już w pełni nauczony czystości, emocjonalnie dojrzały i potrafił spokojnie przespać noc.

Ekspertka radzi, by nie podejmować pochopnych decyzji i obserwować zachowanie swojego pupila.

Ustalenie jasnych granic na wczesnym etapie jest ważne i łatwiej jest zacząć od twardych zasad i później je poluzować, niż odwracać już utrwalone nawyki - podkreśla.

Własne miejsce do spania - alternatywa dla łóżka

Nawet jeśli zdecydujesz się pozwolić psu spać w łóżku, warto zadbać, aby miał także swoje własne, wygodne miejsce do odpoczynku. Dzięki temu pupil będzie mógł wybrać, gdzie chce spać, a właściciel zyska większą kontrolę nad sytuacją. Własne legowisko to także bezpieczna przestrzeń, w której pies może się wyciszyć i odpocząć, gdy potrzebuje prywatności.