Pod Toruniem powstaje absolutny rekordzista. W małej wsi Konotopie kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, który zdetronizuje słynne monumenty z Rio de Janeiro i Świebodzina. Gigantyczna konstrukcja o wysokości 55 metrów zaoferuje pielgrzymom i turystom coś wyjątkowego – windę oraz taras widokowy w samej koronie. Za tą spektakularną inwestycją stoi znane małżeństwo polskich milionerów.
- W Konotopiu pod Toruniem powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej.
- Inicjatorem jest znany milioner Roman Karkosik z żoną, którzy wspierają również lokalne sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.
- Pomnik przewyższy słynnego Chrystusa w Rio i Świebodzinie, a na koronach znajdzie się taras widokowy z windą!
- Uroczyste poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia - już teraz budowa wzbudza duże emocje i zainteresowanie w całym kraju.
W niewielkiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim trwają ostatnie prace przy budowie wyjątkowego pomnika Matki Boskiej. Monument, którego wysokość sięgnie 55 metrów, stanie się najwyższą tego typu figurą w Europie. Uroczyste poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są Roman Karkosik, znany milioner, oraz jego żona. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności i już teraz budzi wiele emocji w regionie.
Wysokość pomnika przewyższy nawet słynnego Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, który mierzy 38,5 metra, oraz Chrystusa Króla w Świebodzinie, którego wysokość wraz z kopcem wynosi 52,5 metra. Nowa figura w Konotopiu będzie miała 55 metrów, z czego aż 15 metrów stanowić będą korony. To właśnie na koronach zaplanowano taras widokowy, na który będzie można wjechać windą. Z góry rozciągać się będzie panorama gminy Kikół oraz okolicznych jezior i lasów.
Mieczysław Grębicki, sołtys wsi Konotopie, podkreśla wyjątkowość tego miejsca i pozytywny odbiór inwestycji przez lokalną społeczność:
Pomnik powstaje w sąsiedztwie istniejącego od lat sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, które jest znanym miejscem pielgrzymkowym w tej części Polski. Rodzina Karkosików od lat opiekuje się sanktuarium i aktywnie wspiera rozwój tego miejsca. Mimo że Konotopie to niewielka wieś licząca około 120 mieszkańców, sołtys nie obawia się negatywnego wpływu turystów na lokalne środowisko.
Prace budowlane są już bardzo zaawansowane. Jak informują pracownicy, pomnik osiągnął już kilkadziesiąt metrów wysokości, a do ukończenia pozostało jeszcze zamontowanie dwóch przęseł dźwigu. Całość ma być gotowa przed połową sierpnia. Wizerunek Matki Boskiej na nowym pomniku nawiązuje do mniejszej figury stojącej przy kościele w pobliskim Kikole.
Chociaż najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach - "Matka Wszystkich Azji - Wieża Pokoju" mierzy 98,15 metra - to jednak polska figura będzie najwyższą klasyczną rzeźbą Matki Boskiej w Europie. Filipiński pomnik to bowiem wielofunkcyjna budowla, która mieści w sobie sanktuarium, kaplice i sale konferencyjne.
Budowa pomnika w Konotopiu już teraz przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców regionu, ale i całego kraju. Po ukończeniu stanie się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie turystycznej Polski.