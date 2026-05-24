Pod Toruniem powstaje absolutny rekordzista. W małej wsi Konotopie kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, który zdetronizuje słynne monumenty z Rio de Janeiro i Świebodzina. Gigantyczna konstrukcja o wysokości 55 metrów zaoferuje pielgrzymom i turystom coś wyjątkowego – windę oraz taras widokowy w samej koronie. Za tą spektakularną inwestycją stoi znane małżeństwo polskich milionerów.

W Konotopiu powstaje 55-metrowy pomnik Matki Boskiej – najwyższy w Europie. Monument przewyższy posągi w Rio i Świebodzinie. Otwarcie już w sierpniu 2026

W niewielkiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim trwają ostatnie prace przy budowie wyjątkowego pomnika Matki Boskiej. Monument, którego wysokość sięgnie 55 metrów, stanie się najwyższą tego typu figurą w Europie. Uroczyste poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są Roman Karkosik, znany milioner, oraz jego żona. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności i już teraz budzi wiele emocji w regionie.

Wysokość pomnika przewyższy nawet słynnego Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, który mierzy 38,5 metra, oraz Chrystusa Króla w Świebodzinie, którego wysokość wraz z kopcem wynosi 52,5 metra. Nowa figura w Konotopiu będzie miała 55 metrów, z czego aż 15 metrów stanowić będą korony. To właśnie na koronach zaplanowano taras widokowy, na który będzie można wjechać windą. Z góry rozciągać się będzie panorama gminy Kikół oraz okolicznych jezior i lasów.

Mieczysław Grębicki, sołtys wsi Konotopie, podkreśla wyjątkowość tego miejsca i pozytywny odbiór inwestycji przez lokalną społeczność:

Cytat Państwo Karkosikowie już wcześniej wybudowali nowy budynek sanktuarium w Konotopiu w 2012 roku. Ono tu istnieje od lat, a teraz jak wygląda. Rok temu, gdy ruszyła budowa pomnika, było to dla nas ogromne zaskoczenie. Nikt nic wcześniej o tym nie wiedział, że u nas powstanie tak wielka figura, największa w świecie, bo większa od tej w Świebodzinie i Rio.

Pomnik powstaje w sąsiedztwie istniejącego od lat sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, które jest znanym miejscem pielgrzymkowym w tej części Polski. Rodzina Karkosików od lat opiekuje się sanktuarium i aktywnie wspiera rozwój tego miejsca. Mimo że Konotopie to niewielka wieś licząca około 120 mieszkańców, sołtys nie obawia się negatywnego wpływu turystów na lokalne środowisko.

Cytat Środowisko nie jest zanieczyszczone u nas. Nie ma obok żadnego przemysłu. Można wypocząć, odetchnąć, wykąpać się w czystej wodzie w jeziorach. Dla turystów na pewno będzie to duża atrakcja.

Prace budowlane są już bardzo zaawansowane. Jak informują pracownicy, pomnik osiągnął już kilkadziesiąt metrów wysokości, a do ukończenia pozostało jeszcze zamontowanie dwóch przęseł dźwigu. Całość ma być gotowa przed połową sierpnia. Wizerunek Matki Boskiej na nowym pomniku nawiązuje do mniejszej figury stojącej przy kościele w pobliskim Kikole.

Konotopie na mapie największych pomników świata

Chociaż najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach - "Matka Wszystkich Azji - Wieża Pokoju" mierzy 98,15 metra - to jednak polska figura będzie najwyższą klasyczną rzeźbą Matki Boskiej w Europie. Filipiński pomnik to bowiem wielofunkcyjna budowla, która mieści w sobie sanktuarium, kaplice i sale konferencyjne.

Budowa pomnika w Konotopiu już teraz przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców regionu, ale i całego kraju. Po ukończeniu stanie się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie turystycznej Polski.