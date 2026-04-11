Każdego roku, na podstawie milionów recenzji i ocen turystów, powstaje ranking Travelers’ Choice Awards, opracowany przez jedną z największych platform turystycznych na świecie. Tegoroczna edycja, obejmująca opinie z okresu listopad 2024 – grudzień 2025, wyłoniła miejsca, które zachwycają zarówno pięknem natury, jak i wyjątkowymi warunkami do wypoczynku. Wśród laureatów znalazły się zarówno egzotyczne wyspy, jak i europejskie perły wybrzeża. Za najpiękniejszą plażę na świecie został uznana Isla Pasión w Meksyku.
- Isla Pasión w Meksyku zdobyła pierwsze miejsce w rankingu najpiękniejszych plaż świata według Tripadvisor.
- To prywatna wyspa z krystalicznie czystą wodą i białym piaskiem.
- Na podium znalazły się także plaże Elafonissi i Balos na Krecie, słynące z różowego piasku i dzikiej, naturalnej przyrody.
Tegoroczne Travelers' Choice Awards, przygotowane przez platformę Tripadvisor, wyłoniły najpiękniejsze plaże świata. Na pierwszym miejscu znalazła się Isla Pasión - niewielka, prywatna wyspa położona w regionie Quintana Roo, tuż na północ od słynnej wyspy Cozumel w Meksyku. To miejsce, które zachwyca krystalicznie czystą wodą, białym piaskiem i spokojną, karaibską atmosferą.
Wyspa ma zaledwie kilometr długości i oferuje wyjątkowe warunki do relaksu, nurkowania oraz pływania. Otaczają ją płytkie, turkusowe wody, które są bezpieczne dla rodzin z dziećmi, a także idealne dla par szukających romantycznego odpoczynku czy samotnych podróżników pragnących oderwać się od zgiełku codzienności.
Isla Pasión funkcjonuje jako prywatny klub plażowy z ofertą all-inclusive. Goście mogą korzystać z leżaków, hamaków, stref dla najmłodszych, szafek, toalet oraz szerokiej gamy atrakcji rekreacyjnych.
Pobyt na wyspie jest możliwy po wykupieniu jednodniowego biletu lub w ramach zorganizowanej wycieczki, a ceny zaczynają się od 45 dolarów za dzień. To również popularne miejsce na organizację wesel i wyjątkowych uroczystości.
Według organizatorów, najlepszy czas na odwiedzenie Isla Pasión przypada od listopada do marca, kiedy warunki pogodowe sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu.
Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Elafonissi na Krecie - plaża, która zachwyca nie tylko turystów, ale i fotografów z całego świata. Jej znakiem rozpoznawczym jest niespotykany różowy piasek, zawdzięczający barwę drobnym fragmentom muszelek. Otoczona płytką laguną, Elafonissi jest szczególnie polecana rodzinom z dziećmi, które mogą bezpiecznie korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca.
Podium zamyka kolejna kreteńska plaża - Balos. To dawna kryjówka piratów i jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na wyspie, które zachowało swój dziki, naturalny charakter. Brak infrastruktury rekompensują widoki na turkusową wodę oraz obecność rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Balos to obowiązkowy punkt dla miłośników przyrody i osób szukających autentycznych doznań.
Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Eagle Beach na Arubie, słynąca z szerokich, piaszczystych połaci i malowniczych drzew divi-divi. To idealna propozycja dla miłośników egzotycznych krajobrazów i słonecznych kąpieli.
Na piątej pozycji znalazła się Praia da Falésia w Portugalii, której imponujące klify i szeroka linia brzegowa przyciągają turystów z całego świata.
W pierwszej dziesiątce znalazły się także Banana Beach na tajlandzkiej wyspie Phuket, La Jolla Cove w Kalifornii, La Pelosa na Sardynii, australijska Manly Beach w Sydney oraz Boulders Beach w Republice Południowej Afryki, znana z kolonii afrykańskich pingwinów.
Jak podkreślają organizatorzy, zestawienie nie tylko wskazuje najpiękniejsze plaże, ale także inspiruje do aktywnego i pełnego wrażeń spędzania czasu w tych wyjątkowych miejscach.
Coroczne wyróżnienia są dla wielu podróżników cenną wskazówką przy planowaniu wakacyjnych wyjazdów. Plaże z czołówki rankingu oferują nie tylko malownicze krajobrazy i wyjątkowe warunki do wypoczynku, ale także bogactwo przyrodnicze i możliwość kontaktu z naturą.