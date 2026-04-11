Każdego roku, na podstawie milionów recenzji i ocen turystów, powstaje ranking Travelers' Choice Awards, opracowany przez jedną z największych platform turystycznych na świecie. Tegoroczna edycja, obejmująca opinie z okresu listopad 2024 – grudzień 2025, wyłoniła miejsca, które zachwycają zarówno pięknem natury, jak i wyjątkowymi warunkami do wypoczynku. Wśród laureatów znalazły się zarówno egzotyczne wyspy, jak i europejskie perły wybrzeża. Za najpiękniejszą plażę na świecie został uznana Isla Pasión w Meksyku.

Isla Pasión – zwyciężczyni rankingu Travelers’ Choice na najpiękniejszą plażę / Shutterstock

Isla Pasión w Meksyku zdobyła pierwsze miejsce w rankingu najpiękniejszych plaż świata według Tripadvisor.

To prywatna wyspa z krystalicznie czystą wodą i białym piaskiem.

Na podium znalazły się także plaże Elafonissi i Balos na Krecie, słynące z różowego piasku i dzikiej, naturalnej przyrody.

Odkryj najpiękniejsze plaże świata 2026. Meksykańska Isla Pasión zwycięża w rankingu Travelers’ Choice

Tegoroczne Travelers' Choice Awards, przygotowane przez platformę Tripadvisor, wyłoniły najpiękniejsze plaże świata . Na pierwszym miejscu znalazła się Isla Pasión - niewielka, prywatna wyspa położona w regionie Quintana Roo, tuż na północ od słynnej wyspy Cozumel w Meksyku. To miejsce, które zachwyca krystalicznie czystą wodą, białym piaskiem i spokojną, karaibską atmosferą.

Wyspa ma zaledwie kilometr długości i oferuje wyjątkowe warunki do relaksu, nurkowania oraz pływania. Otaczają ją płytkie, turkusowe wody, które są bezpieczne dla rodzin z dziećmi, a także idealne dla par szukających romantycznego odpoczynku czy samotnych podróżników pragnących oderwać się od zgiełku codzienności.

Isla Pasión funkcjonuje jako prywatny klub plażowy z ofertą all-inclusive. Goście mogą korzystać z leżaków, hamaków, stref dla najmłodszych, szafek, toalet oraz szerokiej gamy atrakcji rekreacyjnych.

Pobyt na wyspie jest możliwy po wykupieniu jednodniowego biletu lub w ramach zorganizowanej wycieczki, a ceny zaczynają się od 45 dolarów za dzień. To również popularne miejsce na organizację wesel i wyjątkowych uroczystości.

Według organizatorów, najlepszy czas na odwiedzenie Isla Pasión przypada od listopada do marca, kiedy warunki pogodowe sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu.

Najpiękniejsze plaże w Europie - Kreta górą, a na niej: Elafonissi i Balos

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Elafonissi na Krecie - plaża, która zachwyca nie tylko turystów, ale i fotografów z całego świata. Jej znakiem rozpoznawczym jest niespotykany różowy piasek, zawdzięczający barwę drobnym fragmentom muszelek. Otoczona płytką laguną, Elafonissi jest szczególnie polecana rodzinom z dziećmi, które mogą bezpiecznie korzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca.

Podium zamyka kolejna kreteńska plaża - Balos. To dawna kryjówka piratów i jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na wyspie, które zachowało swój dziki, naturalny charakter. Brak infrastruktury rekompensują widoki na turkusową wodę oraz obecność rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Balos to obowiązkowy punkt dla miłośników przyrody i osób szukających autentycznych doznań.

Najlepsze plaże obu Ameryk i Afryki

Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Eagle Beach na Arubie, słynąca z szerokich, piaszczystych połaci i malowniczych drzew divi-divi. To idealna propozycja dla miłośników egzotycznych krajobrazów i słonecznych kąpieli.

Na piątej pozycji znalazła się Praia da Falésia w Portugalii, której imponujące klify i szeroka linia brzegowa przyciągają turystów z całego świata.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Banana Beach na tajlandzkiej wyspie Phuket, La Jolla Cove w Kalifornii, La Pelosa na Sardynii, australijska Manly Beach w Sydney oraz Boulders Beach w Republice Południowej Afryki, znana z kolonii afrykańskich pingwinów.

Ranking najpiękniejszych plaż - jak powstał

Ranking Travelers' Choice Awards powstaje na podstawie milionów recenzji i ocen podróżnych z całego świata, zbieranych przez platformę Tripadvisor w okresie od listopada 2024 do grudnia 2025 roku. Jak podkreślają organizatorzy, zestawienie nie tylko wskazuje najpiękniejsze plaże, ale także inspiruje do aktywnego i pełnego wrażeń spędzania czasu w tych wyjątkowych miejscach.

Coroczne wyróżnienia są dla wielu podróżników cenną wskazówką przy planowaniu wakacyjnych wyjazdów. Plaże z czołówki rankingu oferują nie tylko malownicze krajobrazy i wyjątkowe warunki do wypoczynku, ale także bogactwo przyrodnicze i możliwość kontaktu z naturą.