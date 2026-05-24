Potrafi spędzić w powietrzu kilka lat bez ani jednego lądowania. W locie je, pije, a nawet śpi. Jerzyk zwyczajny to bez wątpienia jeden z najbardziej fascynujących mieszkańców polskich miast i wsi. Choć wyglądem przypomina jaskółkę, jego supermoce rzucają na kolana. Dlaczego ten podniebny król nigdy nie siada na ziemi i jaki sekret skrywa jego obecność w Twojej okolicy?

Jerzyk to ptak, który niemal całe życie spędza w powietrzu / Shutterstock

Jerzyk to mega lotnik, który spędza niemal całe życie w powietrzu - śpi, je i nawet kopuluje w locie, nigdy nie siadając na ziemi.

Potrafi osiągać prędkość do 200 km/h i dziennie przelatuje nawet 1000 km - prawdziwy mistrz nieba!

Jerzyki żywią się drobnymi owadami, łapiąc ich aż do 20 tysięcy dziennie, co czyni je naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z komarami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych niezwykłych ptakach i jak im pomóc? Sprawdź cały artykuł!

Jerzyk - król powietrza

Jerzyk zwyczajny (Apus apus) to ptak, który niemal całe swoje życie spędza w powietrzu. Jego sylwetka przypomina jaskółkę, jednak różni się od niej wielkością oraz jednolitym, ciemnym ubarwieniem. Rozpiętość jego sierpowatych skrzydeł sięga nawet 48 cm, przy długości ciała wynoszącej zaledwie 18 cm. To właśnie dzięki swojej budowie jerzyk jest w stanie pokonywać ogromne odległości, osiągając w locie nurkowym prędkość nawet do 200 km/h.

Te niezwykłe ptaki potrafią przebywać w powietrzu bez przerwy przez wiele miesięcy, a niektóre osobniki - nawet lat. W tym czasie jedzą, piją, śpią, a nawet kopulują, nie siadając na ziemi.

Jerzyki są absolutnymi mistrzami lotu - dziennie mogą pokonać nawet 1000 kilometrów, a ich życie to nieustanny taniec w przestworzach.

Dlaczego jerzyk nie siada na ziemi?

Anatomiczna budowa jerzyka sprawia, że ptak ten niemal nigdy nie siada na ziemi. Jego krótkie nogi i długie skrzydła nie pozwalają na sprawne chodzenie ani ponowne poderwanie się do lotu z płaskiej powierzchni. Wszystkie cztery palce skierowane są do przodu, co umożliwia jerzykom zaczepianie się jedynie o pionowe powierzchnie, takie jak ściany czy szczeliny skalne.

Jedynym momentem, gdy jerzyk przysiada, jest czas karmienia młodych - wtedy zatrzymuje się w gnieździe, aby przekazać pokarm pisklętom.

Jerzyk - symbol szczęścia i zdrowia

Obecność jerzyków w okolicy od wieków uznawana jest za dobry znak. W tradycji ludowej ptaki te symbolizują szczęście, pomyślność oraz ochronę przed chorobami. Wynika to z ich niezwykłej skuteczności w ograniczaniu liczby komarów i innych uciążliwych owadów, co przekłada się na komfort życia mieszkańców. Ponadto, jerzyki osiedlają się wyłącznie tam, gdzie powietrze jest czyste, a środowisko zdrowe, co czyni je naturalnym wskaźnikiem jakości otoczenia.

Jerzyk - mistrz w eliminowaniu owadów

Jerzyk odżywia się wyłącznie drobnymi owadami, które chwyta w locie. Jego ulubionymi miejscami łowów są parki, skupiska drzew oraz okolice zbiorników wodnych. Dorosły osobnik potrafi zjeść nawet do 20 tysięcy komarów i innych owadów dziennie, a w ciągu całego sezonu lęgowego wyłapuje ich około 2,5 miliona. Dzięki temu jerzyk jest jednym z najważniejszych sprzymierzeńców człowieka w walce z insektami.

Jerzyk - wierny partner i stałe lęgowisko

Choć jerzyki pierwotnie gniazdowały w szczelinach skalnych oraz dziuplach wysokich drzew, dziś niemal cała ich populacja związana jest ze środowiskiem miejskim i wiejskim / Shutterstock

Jerzyki to ptaki wędrowne - każdej jesieni odlatują do południowej Afryki, by powrócić do Polski w maju. Są bardzo wierne swojemu lęgowisku - jedna para może korzystać z tego samego miejsca nawet przez 15 lat. Ptaki te łączą się w pary na całe życie i każdej wiosny wracają do znanego sobie otworu w dachu czy specjalnej skrzynki lęgowej. Po złożeniu 2-3 jaj, oboje rodzice wysiadują je przez około trzy tygodnie, a następnie karmią pisklęta przez kolejne 40-50 dni.

Gdzie spotkać jerzyki?

Choć jerzyki pierwotnie gniazdowały w szczelinach skalnych oraz dziuplach wysokich drzew, dziś niemal cała ich populacja związana jest ze środowiskiem miejskim i wiejskim. Najczęściej wybierają otwory wentylacyjne, szczeliny pod dachówkami czy zakamarki stropodachów budynków mieszkalnych, przemysłowych, wież kościelnych czy kominów.

Są także spotykane w szczelinach skalnych w górach oraz, bardzo rzadko, w dziuplach starych drzew w północno-wschodniej Polsce.

Zagrożenia dla jerzyków

W ostatnich latach liczebność jerzyków wyraźnie spada, głównie z powodu przeprowadzanych termomodernizacji budynków. Uszczelnianie ścian i zamykanie otworów wentylacyjnych często pozbawia ptaki dostępu do miejsc lęgowych, a niekiedy nawet zamyka je wraz z pisklętami w środku.

Zgodnie z prawem, przed przystąpieniem do takich prac konieczne jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Pozwala to na wdrożenie odpowiednich działań ochronnych, takich jak montaż skrzynek lęgowych czy pozostawienie części otworów dostępnych dla ptaków.