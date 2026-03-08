Jeśli marzysz o bajecznych, szerokich plażach, złotym piasku i najdłuższym pasie wybrzeża w Polsce – ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawiamy miejsce nazywane "polskim Miami". To tam jest najdłuższa plaża na naszym odcinku Bałtyku. Ciągnie się przez 12 kilometrów.

12 kilometrów złotego piasku. Odkryj najdłuższą plażę w Polsce / Shutterstock

Najdłuższa plaża w Polsce to aż 12 km złocistego piasku!

Miejsce to słynie z ponad 1900 godzin słonecznych rocznie.

Chcesz poznać wszystkie szczegóły? Sprawdź pełny artykuł!

Po więcej najnowszych i najważniejszych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl





Najdłuższa i najszersza plaża w Polsce

Wyobraź sobie 12 kilometrów nieprzerwanego, szerokiego pasa złocistego piasku, który miejscami osiąga nawet 200 metrów szerokości. To nie hiszpańska Costa Brava ani słynna Floryda. To polskie Świnoujście, położone na malowniczej wyspie Uznam , tuż przy granicy z Niemcami.

Plaża ta to prawdziwy fenomen - najdłuższa w Polsce o jednolitej linii brzegowej, a zarazem jedna z najszerszych. W sezonie letnim Bałtyk potrafi zaskoczyć tu wyjątkowo wysoką temperaturą wody, a łagodne zejście do morza sprawia, że to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Słoneczne "polskie Miami"

To właśnie tutaj słońce świeci najczęściej w Polsce - przez ponad 1900 godzin rocznie! Oznacza to prawie trzy miesiące słonecznych dni, co czyni ją prawdziwą pogodową perełką. Nic dziwnego, że od stuleci przyciąga tłumy turystów i kuracjuszy, którzy nie tylko wypoczywają, ale i dbają o zdrowie.

Wyspa Uznam słynie z leczniczych solanek i wysokiej zawartości jodu w powietrzu. Tutejszy mikroklimat polecany jest osobom cierpiącym na astmę, alergie, choroby serca czy potrzebującym rehabilitacji. Solanki wydobywane są z głębokości prawie pół kilometra i wykorzystywane w nowoczesnych ośrodkach uzdrowiskowych.

Wyspa Uznam - skarbnica historii i przyrody

Historia Uznamu sięga tysiącleci. Archeolodzy odkryli tu groby sprzed 4 tysięcy lat i ślady grodzisk z epoki brązu. Wyspę zamieszkiwały plemiona germańskie, a następnie Słowianie. To właśnie stąd wywodzi się słynna pomorska dynastia Gryfitów. W XVII wieku Uznam zajęli Szwedzi, rozpoczynając tzw. potop szwedzki, a sto lat później wyspa trafiła w ręce Prusaków.

Za czasów pruskich rozwijał się port w Świnoujściu i powstały słynne cesarskie uzdrowiska: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin - miejsca wypoczynku cesarzy Prus i Austro-Węgier. Dziś polska część Uznamu, czyli 41 km kwadratowych (niecałe 10 proc. - red) całej powierzchni wyspy, to głównie tętniące życiem Świnoujście.

Atrakcje Uznamu nie tylko po polskiej stronie

Ahlbeck na niemieciej stronie wyspy Uznam / Shutterstock

Uznam to wyspa pełna kontrastów i atrakcji. Od strony Bałtyku czekają szerokie, piaszczyste plaże, idealne na długie spacery i kąpiele słoneczne. Od strony lądu i zatoki Achterwasser rozciągają się trzcinowiska, będące ostoją dla rzadkich gatunków ptaków, a niedaleko miejscowości Luetow - imponujące klify.

Po niemieckiej stronie wyspy znajduje się park natury z aż dziewięcioma rezerwatami, słonymi łąkami, siedliskami rybitw i torfowiskami. W kurorcie Zinnowitz można zejść pod wodę gondolą przy molo, a w Trassenheide odwiedzić największą w Europie farmę motyli. W Peenemünde znajduje się słynna fabryka rakiet V2 z czasów II wojny światowej, a w Herringsdorfie - muzeum lotnictwa z samolotami z obu wojen światowych.

Nie można też zapomnieć o Kamminke - starej rybackiej wiosce z zachowanymi wiekowymi domkami oraz o licznych szlakach rowerowych, które prowadzą przez całą wyspę.

Świnoujście - miasto fortów i symboli

Stawa w kształcie wiatraka z 1874 roku to wyjątkowy symbol miasta / Shutterstock

Świnoujście, nazywane "polskim Miami" lub "Majorką Północy", to nie tylko plaża. Na Uznamie znajdziemy dwa pruskie forty: Anioła i Zachodni, a także słynny wiatrak przy wejściu do portu - charakterystyczny znak nawigacyjny, tzw. stawa.