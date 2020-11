"Mam nadzieję, że obostrzenia, które wprowadziliśmy, doprowadzą do tego, że nie będzie potrzeby wprowadzania narodowej kwarantanny" – powiedział Paweł Szefernaker, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wiceszef MSWiA dodał, że ostateczna decyzja premiera w tej sprawie spodziewana jest na początku przyszłego tygodnia.



"Chcielibyśmy, żeby nie było kolejnych obostrzeń" - stwierdził, pytany o to, czy w Polsce wprowadzona zostanie - wzorem wielu europejskich krajów - godzina policyjna. "Dziś nie ma mowy o tak daleko idących rozwiązaniach" - oświadczył. Dodał też, że rząd nie planuje zamykania granic, jak to miało miejsce na wiosnę.

Wiceminister Szefernaker zapowiedział na naszej antenie, że na przełomie listopada i grudnia w każdy województwie powinien być gotowy szpital tymczasowy. Pierwsze zostaną otwarte w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Lublinie. Tam pierwsi pacjenci mają pojawić się pod koniec miesiąca. Przyznał, że standard szpitali tymczasowych jest "inny" niż szpitali tradycyjnych. Mają one dostarczyć ok. 5000 dodatkowych miejsc i odciążyć szpitale tradycyjne, do których to trafiać mają chorzy na Covid-19 w najcięższym stanie. ‘Jesteśmy na froncie walki z koronawirusem, i jak to jest na froncie: wszystkie ręce na pokład" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Nawiązując do zbliżającego się święta 11 listopada i decyzji prezydenta Warszawy o braku zgody na organizację Marszu Niepodległości, Paweł Szefernaker stwierdził: "Mamy jeszcze cztery dni". W trakcie rozmowy padło pytanie o tych, którzy mimo decyzji Rafała Trzaskowskiego, chcą 11 listopada manifestować na ulicach stolicy. Policja będzie reagować adekwatnie - powiedział.