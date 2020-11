Sobota jest pierwszym dniem obowiązujących do 29 listopada, najsurowszych od wiosny ograniczeń, które mają zapobiec rozpowszechnianiu koronawirusa w Polsce.

(zdjęcie ilustracyjne) / Karolina Bereza / RMF FM



Od soboty w związku z pandemią koronawirusa wchodzą w życie nowe zasady bezpieczeństwa: mniejsze limity osób w sklepach oraz kościołach, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą placówki kultury, a hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadając wprowadzenie nowych obostrzeń zwracał uwagę, że druga fala epidemii koronawirusa może być znacznie groźniejsza i dla Polski, i innych krajów niż przypuszczano wcześniej. Jak dodał, zdaniem ekspertów perspektywy dotyczące epidemii są nieznane. Ocenił, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy w czasie pandemii.

Hotele

Ostateczna wersja wyjaśnia kilka szczegółów, zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych, które są istotne dla tych, których te przepisy dotyczą. I tak do przepisów o zamknięciu hoteli dopisano, że ci, którzy w nich zamieszkali niesłużbowo przed wejściem rozporządzenia w życie - mogą zostać w hotelu do najbliższego wtorku. Dopisano też, jakie trzeba mieć dokumenty, by korzystać z hotelu w sytuacji, kiedy mieszka się tam w związku z udziałem w zawodach albo zgrupowaniach sportowych.

Instytucje kulturalne

W zamkniętych dla publiczności teatrach i instytucjach kultury dopuszczono przeprowadzanie prób i prowadzenie nagrań, do zakazów w projekcie dopisano za to zakaz udostępniania zbiorów i organizacji wydarzeń z udziałem publiczności w bibliotekach.

Handel

Zamknięte będą sklepy meblowe.

Wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw.

Otwarte będą niektóre sklepy z:

żywnością,

produktami kosmetycznymi,

artykułami toaletowymi,

środkami czystości,

produktami leczniczymi, w tym apteki, wyrobami medycznymi,

środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

gazetami lub książkami,

artykułami budowlano-remontowymi,

artykułami dla zwierząt domowych,

usługami telekomunikacyjnymi,

częściami i akcesoriami do samochodów lub motocykli, paliw.

W galeriach będą mogły działać też punkty usługowe:

fryzjerzy,

optycy,

placówki bankowe,

pocztowe,

ubezpieczeniowe,

myjnie samochodowe,

ślusarskie,

szewskie,

krawieckie,

pralnicze

gastronomiczne oferujące wyłącznie żywność na wynos.

W sklepach oraz placówkach usługowych o powierzchni do 100 m kw. może - zgodnie z rozporządzeniem - przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 10 m kw. W sklepach powyżej 100 m kw. - tak jak dotychczas jest to jedna osoba na 15 m kw.

Kościoły

Rozporządzenie stanowi, że w kościołach i innych obiektach kultu religijnego, od 7 listopada do 29 listopada, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, będzie mogło przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni, a od 30 listopada - 1 osoba na 7 m kw. Nie dotyczy to osób sprawujących kult religijny.

Osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania nosa i usta.

Premier Morawiecki ostrzegł w środę, że kolejnym stopniem obostrzeń po podejmowanych obecnie "jest tylko narodowa kwarantanna i całkowity lockdown, całkowite zamknięcie handlu, usług, również części zakładów, żeby powstrzymać najgorsze czyli pęknięcie w całości służby zdrowia".