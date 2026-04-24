"Żenujący eksperyment skończył się smutno" - tak odejście Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego komentował w Radiu RMF24 Czesław Mroczek. Zdaniem wiceszefa MSWiA Cenckiewicz "nie miał zdolności budowania zgody wokół spraw związanych z obroną narodową". "Wywoływał ciągle kryzysy. Sam się pochwalił, że weto ws. SAFE to jego zasługa" - przypomniał rozmówca Piotra Salaka.

Prezydent powołując Cenckiewicza miał świadomość, że nic dobrego z tego nie wyniknie - ocenił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w Radiu RMF24. Zdaniem Czesława Mroczka to "skala strat wynikających z działalności Cenckiewicza" doprowadziła do tego, że przestał być szefem BBN-u.

Prezydent powołał Cenckiewicza w sytuacji, kiedy on nie miał dostępu do informacji niejawnych - stwierdził Mroczek w Radiu RMF24. Zarzucił też byłemu szefowi BBN-u skrajny radykalizm, który jego zdaniem uniemożliwiał porozumienie w ważnych sprawach.

