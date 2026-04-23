Aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych coraz bliżej ujawnienia. Prezydent Karol Nawrocki przekazał dokument marszałkom Sejmu i Senatu do formalnego zaopiniowania - poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ogłosił, że prezydent Karol Nawrocki wykonał kolejny, kluczowy krok w sprawie aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i prac merytorycznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego dokument - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - trafił do marszałków Sejmu i Senatu w celu uzyskania opinii.
Jak podkreślił Leśkiewicz, "opinie, które nie mają charakteru wiążącego dla Prezydenta RP, są formalnym elementem procesu zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji WSI". Oznacza to, że choć opinie parlamentarnych marszałków są ważne, to ostateczna decyzja o ujawnieniu dokumentu należy wyłącznie do głowy państwa.
Prezydent Nawrocki już w miniony piątek sygnalizował, że proces decyzyjny w sprawie aneksu jest na finiszu. Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, to go upublicznię - zapowiedział wówczas prezydent. Dziś procedura formalno-prawna już się rozpoczęła.