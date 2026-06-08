Czy Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zakopali topór wojenny? Czy w ramach Prawa i Sprawiedliwości powstaną kolejne stowarzyszenia? Czy do Stowarzyszenia Rozwój Plus mogą należeć osoby spoza partii? Czy sytuacja w PiS się uspokoiła? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie poseł Krzysztof Szczucki.

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Krzysztof Szczucki / Marcin Suchmiel / RMF FM

Ministerstwo spraw wewnętrznych Węgier poinformowało w niedzielę, że trwa weryfikowanie statusów uchodźcy nadanych obywatelom UE. Czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mogą stracić status uchodźców politycznych? Czy zdaniem naszego gościa były minister sprawiedliwości jest obciążeniem dla PiS? Dlaczego Ziobro nadal jest wiceprezesem partii?

Zapytamy także o I prezesa Sądu Najwyższego. Co jego nominacja oznacza dla sądownictwa? Czy decyzja Karola Nawrockiego w sprawie sędziego Zbigniewa Kapińskiego wbrew stanowisku Jarosława Kaczyńskiego to próba wybicia się prezydenta na samodzielność? Między innymi te tematy poruszymy w rozmowie z Krzysztofem Szczuckim.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!